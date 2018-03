Quatre braqueurs d'une bijouterie luxembourgeoise interpellés près de Lyon

(Belga) Quatre braqueurs présumés d'une bijouterie au Luxembourg ont été interpellés dans la nuit de mardi à mercredi près de Villefranche-sur-Saône (Rhône), dont deux dans un pavillon où ils s'étaient retranchés, en menaçant ses occupants, a-t-on appris auprès du parquet de Lyon.

Agés de 29 à 22 ans et déjà condamnés à multiples reprises, ils ont été placés en garde à vue à Lyon, tandis que le butin, dont le montant n'a pas été divulgué, a été récupéré. La police judiciaire lyonnaise, intervenant dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs en lien avec le cambriolage d'une bijouterie, le 20 mars, au Luxembourg, avait tenté d'intercepter les deux véhicules des braqueurs au péage de Limas, à la sortie de l'autoroute A6, a expliqué le parquet à l'AFP, confirmant une information du quotidien Le Progrès. Vers 2H30, deux d'entre eux ont été interpellés sans incident dans la voiture de tête. Le deuxième véhicule des malfaiteurs a été repérée peu après, mais son passager, armé d'un fusil d'assaut, a tiré à plusieurs reprises en direction de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), sans faire de blessés, avant de prendre la fuite. Leur BMW a été retrouvée abandonnée sur la commune d'Arnas, tandis que ses deux deux occupants s'étaient réfugiés dans un pavillon d'un lotissement, menaçant avec leur arme un couple et leurs quatre enfants surpris dans leur sommeil. Vers 3H30, la BRI est intervenue et les deux malfaiteurs, qui détenaient le butin, ont été interpellés sans échange de coups de feu, a indiqué le parquet. La Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon est saisie de l'affaire. (Belga)