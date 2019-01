Quatre candidats secrétaire général du Conseil de l'Europe, dont deux femmes

(Belga) Le secrétariat du Conseil de l'Europe a reçu quatre candidatures - dont celle du Belge Didier Reynders - au poste de secrétaire général de l'institution, pour succéder en principe en octobre prochain au Norvégien Thorbjorn Jagland, a-t-il annoncé vendredi à l'agence Belga.

La date-limite pour la remise des candidatures était jeudi. À l'expiration de cette échéance, les quatre candidats en lice sont le vice-Premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Défense, Didier Reynders, l'ex-Premier ministre lituanien Andrius Kubilius, l'ancienne ministre grecque des Affaires étrangères et députée Dora Bakoyannis, et la vice-Première ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Maria Pejcinovic Buric, a précisé le secrétariat dans un communiqué. "Le Comité des Ministres organisera des entrevues séparées avec les quatre candidats en mars 2019 et arrêtera la liste définitive de candidats qui sera transmise à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE). L'Assemblée parlementaire procédera ensuite à l'élection du/de la prochain(e) secrétaire général(e), prévue en juin 2019", précise le texte. Le mandat du nouveau/de la nouvelle secrétaire général(e) débutera le 1er octobre 2019. Le second mandat de l'actuel secrétaire général, l'ancien Premier ministre norvégien Thorbjørn Jagland, expire fin septembre.