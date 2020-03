Quatrième décès en Suisse, où les chemins de fer réduisent leur offre vers l'Italie

(Belga) Le coronavirus a fait sa quatrième victime en Suisse, un patient âgé de 54 ans décédé mercredi à l'hôpital de Binningen (BL). Les Chemins de fer fédéraux ont par ailleurs réduit leur offre de voyages vers l'Italie après les mesures exceptionnelles de confinement prises par le gouvernement italien pour endiguer la propagation du coronavirus. Les trains directs allant de Genève ou Zurich jusqu'à Venise s'arrêtent à Milan.

La mesure est entrée en vigueur mardi, a indiqué mercredi la compagnie ferroviaire dans un communiqué. D'autres liaisons seront raccourcies dès jeudi entre la Suisse et Milan. Les trains concernés s'arrêteront à Chiasso (TI) ou à Brigue (VS). Ces restrictions s'appliquent jusqu'au 5 avril. L'Office fédéral des transports (OFT) a été informé, assurent les Chemins de fer fédéraux (CFF). Les CFF ne prévoient pour l'instant pas d'autres restrictions sur le trafic ferroviaire international de et vers la Suisse. Le gouvernement italien a étendu par décret lundi soir à tout le pays les mesures exceptionnelles de confinement, valables jusqu'au 3 avril. L'Italie est le pays le plus touché par le coronavirus après la Chine, avec plus de 10.000 cas de contamination et plus de 630 morts. (Belga)