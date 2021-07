Vacances: voici les conditions Covid pour France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Allemagne, Pays-Bas et Autriche

Depuis l'arrivée du certificat covid européen, la Belgique a assoupli ses mesures concernant les voyages. Mais qu'en est-il des autres pays de l'Union Européenne? Est-il possible de s'y rendre en tant que touriste? Et une fois sur place, quelles mesures sont encore en vigueur? RTL Info répond à toutes vos questions.

L'été est synonyme de vacances et de voyages. Mais avec la pandémie de coronavirus, les pays de l'Union européenne (UE) ont mis en place un certain nombre de mesures afin de ralentir la propagation du virus sur leurs territoires. Et puisque chaque pays a ses propres règles, difficile de s'y retrouver. A l'aide du site Rouvrir l’UE qui répertorie les règles Covid et conditions pour se rendre dans chaque pays, RTL INFO vous aide à y voir plus clair pour votre voyage. N'hésitez pas a consulter régulièrement ce site en cas d'évolution de la situation sanitaire.

Règles générales sur le certificat covid européen (EUDCC)

Les États membres de l'UE délivrent automatiquement ou sur demande un certificat soit sous forme numérique, soit sur papier. Ce-dernier est doté d’un code QR muni d’une signature électronique. En Belgique, il est disponible sur le site internet covidsafe.be.

Certains Etats membres de l'UE demandent à ce que ce certificat soit traduit (l'anglais y figure à chaque fois).

Les citoyens conservent le certificat dans leur application numérique ou leur portefeuille et peuvent l’utiliser lorsqu’ils voyagent.

Le certificat européen prouve que le voyageur a été vacciné (ATTENTION, la durée du vaccin ainsi que les vaccins acceptés dépendent du pays où vous vous rendez) , ou a guéri du coronavirus ( là aussi, la durée varie selon les pays ), ou qu'il est en possession d'un test PCR ou antigénique négatif ( là aussi, la durée varie entre 48h et 72h ).

Règles générales pour le retour vers la Belgique

Si vous séjournez plus de 48h à l'étranger, quelle que soit la destination dans l'UE, et que vous êtes résident belge, vous devez remplir le formulaire de localisation des passagers (PLF) dans les 48 heures précédant votre arrivée en Belgique, que vous rentriez au pays par voie terrestre, maritime ou aérienne.

Vérifiez quel certificat covid vous possédez sur covidsafe. En principe, vous devez en faire la demande avant le départ. Il existe trois types de certificats :

Un certificat de vaccination valable 14 jours après la dernière injection ; OU

Un certificat de rétablissement valable 180 jours ; OU

Un certificat de test négatif réalisé maximum 72h avant le départ.

Pensez à vérifier le code couleur du pays dans lequel vous avez séjourné via ce lien. A votre arrivée en Belgique, vous pourriez être soumis à une quarantaine ainsi qu'à des tests, voici les conditions:

Vous venez d’une zone verte ou orange ? Vous n’avez pas besoin de vous faire tester ou d’être mis en quarantaine à votre arrivée ;

Vous venez d’une zone rouge au sein de l’Union européenne ? Plusieurs options: Vous avez un certificat de vaccination ou un certificat de rétablissement ? Pas besoin d’être mis en quarantaine ou de subir de tests à l'arrivée. Vous n’avez pas de certificat de vaccination ou de certificat de rétablissement ni de test PCR négatif de moins de 72 heures ? Faites-vous tester le 1er ou le 2e jour après votre retour de voyage et mettez vous en quarantaine. Votre test est négatif ? Vous pourrez alors quitter la quarantaine dès que vous aurez votre résultat. Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être testés.



Pour suivre la carte européenne des zones à risque, veuillez vous rendre ici. Mais attention, la plupart des pays européens détiennent leur propre classification nationale des zones à risque, soyez donc vigilant avant votre départ.

Les conditions pour se rendre en FRANCE

La France adopte sa propre classification nationale des zones à risque. Cette dernière est mise à jour régulièrement, pensez donc à la vérifier avant votre départ.

Pour le moment, la Belgique y figure comme étant une "zone verte" et donc non à risque. Pour s'y rendre, et ce depuis le 1er juillet, le certificat Covid européen est suffisant, que l'on voyage par voie terrestre, maritime ou aérienne. Ce dernier comprend:

Une preuve de vaccination soit à partir de 2 semaines après la deuxième dose du vaccin (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca) soit à partir de 4 semaines après la dose unique du vaccin Janssen/Johnson&Johnson; ou à partir de 2 semaines après la première dose de tout vaccin approuvé, pour les personnes qui se sont rétablies d’une infection au COVID-19 ; OU

du vaccin (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca) du vaccin Janssen/Johnson&Johnson; ou de tout vaccin approuvé, pour les personnes qui se sont rétablies d’une infection au COVID-19 ; OU Un résultat négatif à un test Covid soit par un test PCR soit antigénique réalisé moins de 72h avant l'arrivée sur le territoire.

Les enfants de moins de 11 ans sont exemptés de tests/certificats.

En plus du certificat covid européen, les voyageurs doivent présenter une déclaration sur l'honneur indiquant qu’ils n’ont pas de symptômes COVID-19 et qu’ils n’ont pas été en contact avec un cas confirmé au cours des 14 jours précédant leur voyage. Ils acceptent également de se soumettre à un test PCR à leur arrivée qui peut être réalisé de manière aléatoire.

Pour chaque territoire d'Outre Mer, veuillez consulter cette page qui détaille les conditions et règles en vigueur.

Pour consulter les mesures en vigueur sur le territoire français, veuillez vous rendre sur ce site. Depuis le 30 juin, de nombreux assouplissements ont été mis en place:

Plus de couvre-feu,

Port du masque en extérieur n'est plus obligatoire (sauf exceptions comme les marchés),

l'Horeca est ouvert (6 par tables maximum),

Les concerts et évènements ont repris,

etc.

Et si vous transitez seulement par la France ?

Transit par voie terrestre: tous les voyageurs de plus de 11 ans doivent réaliser un test PCR négatif au moins 72h avant leur arrivée en France. Les enfants âgés de 11 ans et moins en sont exemptés.

Transit aérien: les transits internationaux de moins de 24h sont autorisés, à condition que les voyageurs ne quittent pas l’aéroport. Les frontières de l’espace européen sont ouvertes avec l’obligation d’effectuer un test RT-PCR moins de 72h avant l’entrée (sauf pour les passagers en correspondance dont la destination finale n’exige pas d’essai).

Les conditions pour voyager vers l'ITALIE

L'Italie aussi adopte sa propre classification nationale des zones à risque, les restrictions de voyage pour l'Italie ne sont donc pas fondées sur la carte de l'UE mais sur des listes mises à jour sur ce site. Pour toute personne qui a séjourné ou transité à travers un pays de la "liste C", dont la Belgique fait partie, le certificat Covid européen suffit, que l'on voyage par voie terrestre, maritime ou aérienne. Ce-dernier comprend:

Certificat de vaccination: être vacciné des deux doses (Pfizer BioNtech, Moderna, AstraZeneca/Oxford) depuis au moins 14 jours ou après la dose unique pour le vaccin Janssen/Johnson&Johnson et pour les personnes qui se sont rétablies du COVID-19 ; OU

Test négatif PCR ou antigénique de moins de 48h ; OU

Certificat de guérison : valable 6 mois à partir de l’écouvillon positif.

Les enfants de moins de 6 ans sont exemptés de tests/certificats/quarantaine

Aucune quarantaine n’est imposée aux voyageurs en provenance des États membres de l’UE et des pays de l'espace Schengen qui sont en mesure de fournir l'un des trois certificats

Le certificat européen est l'équivalent du "certificat vert" italien permettant aux italiens de se déplacer librement dans le pays quel que soit la zone de la région (également pour le tourisme).

Les conditions d’entrée pour chaque pays sont disponibles sur viaggiaresicuri.it.

En plus du certificat covid européen, toute personne qui entre sur le territoire italien, doit remplir un Formulaire de Localisation du Passager en ligne. Les mineurs accompagnés d'adultes peuvent être sur le même formulaire. Par contre, si un mineur voyage seul, un formulaire devra être rempli par les parents ou le représentant légal.

Attention, des mesures restrictives sont appliquées au niveau régional, en fonction de la situation épidémiologique locale. Si toutes les régions sont actuellement classées comme "blanches" (zone non à risque), la situation pourrait évoluer. Avant votre départ, veuillez consulter cette carte interactive pour plus de détails. Comme toute l'Italie est en blanc, de nombreux assouplissements ont été mis en place comme:

La fin du port du masque en extérieur

Horeca: pas de nombre limite en extérieur, 6 par table en intérieur

Reprises des évènements culturels, sportifs

Spas, piscines et salles de fitness ouverts

Pour plus d'infos, consultez ce site qui répertorie les mesures en vigueur sur le territoire italien.

Et si vous êtes en transit en Italie ? Pas de restrictions temporaires en matière de voyage.

Les conditions pour partir en vacances en ESPAGNE

Si vous voyagez par voie aérienne, un formulaire doit être rempli et signé électroniquement dans les 48h avant votre arrivée en Espagne. Ce formulaire est disponible sur le site Spain Travel Health. Une fois rempli, un code QR vous sera envoyé: il devra être présenté à votre arrivée sur le territoire (à partir de votre téléphone portable ou imprimé sur papier). Chaque passager doit remplir un formulaire distinct pour chaque voyage et chaque personne, y compris les enfants de tout âge.

Si vous voyagez par voie maritime, un formulaire doit également être rempli, il est disponible via ce site. Si vous voyagez par voie terrestre (train ou voiture), pas besoin de remplir de formulaire pour le moment.

Le certificat covid européen sera aussi demandé à l'arrivée sur le territoire. Ce-dernier peut comprendre:

Un certificat de vaccination, valable 14 jours après avoir reçu la 2ème dose du vaccin (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac et Sinopharm) ou l'unique dose de Johnson & Johnson (Janssen) ; OU

Un certificat de récupération de COVID-19. Validité: Entre 11 et 180 jours à compter du premier résultat positif ; OU

Un résultat négatif à un test COVID-19 réalisé moins de 48h avant l'arrivée. Les tests de PCR et les tests antigéniques sont acceptés.

Tous ces certificats doivent être rédigés en espagnol, ou en anglais, ou en français ou en allemand.

Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de tests/certificats

Concernant les mesures en vigueur sur place, veuillez consulter ce site qui répertorie les règles en vigueur par région.

Les règles d’entrée pour les îles Canaries sont disponibles sur hellocanaryislands.com.

Et si vous transitez par l'Espagne ? Vous devez aussi remplir le formulaire, comme pour les voyageurs via voie aérienne ou maritime.

Les conditions pour partir au PORTUGAL

Le Portugal adopte aussi sa propre classification nationale des zones à risque et ne dépend donc pas de la carte interactive de l'UE. Tous les pays de l'UE et de l'espace Schengen peuvent se rendre dans le pays et ne sont pas considérés comme des zones à risque. Pour les Belges souhaitant partir en vacances au Portugal, une carte d’identification des passagers doit être remplie par chaque voyageur avant le départ qu'ils s'y rendent par voie terrestre, maritime ou aérienne.

En plus du formulaire d'identification, depuis le 1er juillet, le certificat covid européen est entré en vigueur au Portugal. Les titulaires du certificat seront donc autorisés à entrer sur le territoire sans être soumis à d’autres restrictions (tests ou quarantaines), à condition que leur certificat contienne:

Un certificat de vaccination valable 14 jours après les 2 doses du vaccin (Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford) ou après l'unique dose de Johnson & Johnson (Janssen) ; OU



Un certificat de récupération du COVID-19 ; OU

Un résultat négatif à un test COVID-19. Pour les tests PCR, doit être réalisé maximum 72h avant le départ. Pour les antigéniques, 48h.

Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de tests/certificats/quarantaine.

Le trafic routier entre le Portugal et l’Espagne est possible sans restrictions.

Concernant les mesures en vigueur sur place, le Portugal étant confronté à une recrudescence de l'épidémie de coronavirus due au variant Delta, le pays a décidé de durcir ses mesures. Les régions sont classées selon différents taux de risque: niveau 1 (rouge) qui comprend 20 communes, niveau 2 (orange) qui en comprend 25, et niveau 3 (vert) qui peut bénéficier de plusieurs assouplissements. Pour découvrir la liste des régions et vérifier les mesures en vigueur, veuillez consulter ce site. 45 communes ont durci leurs mesures, en voici quelques exemples:

Couvre-feu nocturne depuis le 2 juillet (dont Lisbonne) de 23h à 5h du matin.

L'Horeca devra fermer ses portes à 22h30 en semaine et 15h30 le weekend.

Pour plus de détails concernant la région où vous vous rendez, veuillez consulter ce site.

Et si vous transitez par le Portugal ? Un test PCR négatif de moins de 72h est exigé pour toute personne de plus de 2 ans.

Si vous vous rendez sur les îles de Madère, veuillez consulter ce site. Et pour l’archipel des Açores, ce site vous renseignera: destinoseguro.azores.gov.pt.

Les conditions pour voyager en GRÈCE

Les titulaires de certificats COVID numériques de l’UE (EUDCC) peuvent entrer en Grèce sans être soumis à d’autres restrictions (tests ou quarantaine), à la condition que leur certificat contienne au moins l'une des 3 preuves ci-dessous:

Un certificat de vaccination, valable 14 jours après avoir reçu la 2ème dose du vaccin (AstraZeneca/Oxford, Gamaleya (Sputnik), Moderna, Pfizer/BioNTech, Cansino Biologics, Novavax, Sinovac et Sinopharm) ou l'unique dose de Johnson & Johnson (Janssen) ; OU

Un certificat de récupération de COVID-19 valide pendant 9 mois à partir du 20e jour suivant le premier résultat positif ; OU

Un résultat négatif à un test COVID-19 réalisé moins de 48h avant l'arrivée pour le test antigénique et 72h pour le test PCR.

Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de tests/certificats/quarantaines

Tous les certificats doivent contenir des informations essentielles soit en anglais, allemand, français, italien, espagnol ou russe.

En plus du certificat covid européen, les touristes doivent remplir le Formulaire de localisation des passagers au plus tard à 23 h 59 du jour précédant leur arrivée en Grèce, qu'ils voyagent par voie terrestre, maritime ou aérienne. En cas de séjours multiples, ils sont tenus de fournir l’adresse pour les premières 24 heures au moins. Un formulaire doit être soumis par famille. Un code QR vous sera ensuite envoyé par mail le jour de votre arrivée en Grèce.

Tout voyageur qui arrive en Grèce, quel que soit le certificat en sa possession, peut faire l'objet d'un dépistage médical aléatoire. Si vous êtes sélectionné, gardez à l’esprit que l’examen préalable est obligatoire. En cas de refus, les autorités se réservent le droit de refuser l’entrée dans le pays.

Concernant les mesures sur place, la Grèce a classé ses régions selon 4 zones à risque allant de rouge à vert. Veuillez consulter ce site pour vérifier la zone où vous vous rendez et les mesures en vigueur dans cette région.

Mais ATTENTION, à partir du 15 juillet, de nouvelles règles seront mises en place sur tout le territoire grec pour les lieux de divertissement : Horeca, discothèques, théâtres, stades, salles de spectacles, cinémas, etc. D'ici le 15 juillet, les établissements qui ne disposent que d'un intérieur devront choisir s'ils appartiennent au "groupe A" (autorise les personnes vaccinées depuis au moins 14 jours ou les personnes qui ont guéri du covid au cours des 6 mois) ou au "groupe B" (autoriseront l'accès aux personnes vaccinées ou aux personnes guéries ou à celles qui peuvent présenter un test PCR / antigénique négatif réalisé dans les 48h).

Notez que vous pouvez toujours vous rendre dans les cafés, restaurants et cinémas en plein-air sans vaccin ni test. Pour plus de détails concernant ces mesures, veuillez vous rendre sur ce site.

Et pour voyager vers les îles grecques?

Que ce soit par avion ou par bateau, toute personne de 12 ans et plus souhaitant se rendre dans les îles grecques doit présenter l'une des preuves suivantes:

Test PCR négatif de moins de 72h (60€ en Grèce)

Test rapide antigénique de moins de 48h (20€ en Grèce)

Auto-test de moins de 24h accompagné de cette déclaration sur l’honneur. Ils sont vendus en pharmacie entre 5€ et 10€. Attention l’autotest n’est plus accepté pour les adultes à partir du 5 juillet. Il reste toutefois valable pour les enfants entre 12 et 17 ans. Uniquement valable pour voyager vers les îles.

Certificat officiel de vaccination complète achevée au moins 14 jours avant le voyage

Un certificat d’immunité

Il est aussi obligatoire lors de vos déplacements vers les îles de remplir ce formulaire (version papier) ou bien celui-ci en ligne (sélectionner anglais en haut à droite).

Pour que votre voyage se déroule au mieux, voici un site internet qui répertorie tous les endroits où vous pouvez vous faire tester en Grèce, que ce soit par PCR ou test antigénique.

Les conditions pour passer des vacances en AUTRICHE

À l’heure actuelle, tous les États membres de l’UE et les pays associés à Schengen sont considérés comme présentant un faible risque épidémiologique. La Belgique en fait donc partie. Les voyageurs ne sont PAS tenus de remplir le formulaire de dédouanement préalable aux voyages s’ils entrent en provenance d’États ou de régions à faible risque épidémiologique. Si la situation est amenée à évoluer, veuillez consulter ce site.

Le certificat covid européen, par contre, devra être montré à votre arrivée sur le territoire ou avant d'embarquer. Il devra comprendre l'un des 3 certificats suivants:

Certificat de vaccination valable si l’une des conditions suivantes s’applique: 21 jours, et pas plus de 90 jours, se sont écoulés à partir de la dose 1 sur 2 ; La deuxième dose de vaccin a été reçue, pas plus de 270 jours se sont écoulés depuis la première dose ; Pour les vaccins à une dose: 21 jours, et pas plus de 270 jours, se sont écoulés après la vaccination ; Pour les personnes rétablies du covid qui ont reçu une dose unique de n'importe quel vaccin: doit être effectuée moins de 270 jours auparavant (à la suite d’un résultat positif à un test COVID-19 au moins 21 jours avant la date de vaccination).

Les vaccins autorisés sont: Comirnaty (BioNtech/Pfizer), Vaxzevria/AstraZeneca, Covishield de l’Institut du sérum de l’Inde, Janssen/Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm et Sinovac-Coronavac ; OU

Certificat de récupération de COVID-19 au cours des 180 derniers jours ; OU

Un test PCR négatif réalisé maximum 72h avant le départ ou un test antigénique dans les 48h.

Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de tests/certificats.

Rédigé en français, en allemand ou en anglais.

Une fois sur place, différentes mesures sont applicables. Notamment la "règle 3-G" au niveau national qui exige une preuve de l'état de santé de toute personne de plus de 12 ans à l'entrée des zones suivantes:

L'Horeca

Tourisme et activités touristiques

Loisirs

Etablissements culturels (hors musées, archives, bibliothèques)

Installations sportives

Evénements (à partir de 100 personnes)

Bateaux d'excursion

Réunions avec plus de 100 personnes

Les hébergements touristiques : s'applique lors de la 1ère entrée. Justificatif à renouveler si la validité expire durant le séjour.

Les certificats covid européen sont une preuve suffisante. Dans ce cas-ci, les auto tests antigéniques enregistrés dans un système informatique officiel du pays et valable 24h peut aussi être utilisé comme preuve. Pour plus de détails, veuillez consulter ce site.

Au niveau régional, des mesures supplémentaires ont pu être prises en plus des mesures nationales. Elles sont détaillées ici. Et voici la carte interactive des zones du pays (classées de rouge à vert). La circulation dans le pays est libre, aucune région n'exige de test, mais si la situation évolue, vous pouvez suivre les recommandations de l'Association autrichienne du tourisme.

Et si vous transitez par l'Autriche ? Pas besoin de s’enregistrer via le formulaire de pré-déplacement ni de fournir de certificats covid européen.

Les conditions pour se rendre en ALLEMAGNE

Pour le moment, la Belgique n'est pas considérée comme une zone à risque par l'Allemagne. En cas d'évolution de la situation sanitaire sur le territoire allemand, veuillez consulter ce site qui vous indiquera si vous avez séjourné dans une zone à risque ou non. A l'heure actuelle, seul votre certificat covid européen doit être présenté avant d'embarquer. Ce-dernier doit comprendre l'une des preuves suivantes:

Un certificat de vaccination, valable 14 jours après avoir reçu la deuxième dose du vaccin (Pfizer/BioNTech, Moderna, Vaxzevria/AstraZeneca) ou 14 jours après l'unique dose du vaccin Johnson & Johnson (Janssen) ; OU

Un certificat de guérison du COVID-19 valable au bout de 28 jours après le résultat positif et jusqu'à 6 mois maximum ; OU

Un résultat négatif à un test PCR réalisé 72h maximum avant le départ ou un antigénique valable 48h.

Les enfants de moins de 6 ans sont exemptés de tests/certificats

Le certificat doit être rédigé soit en anglais, allemand, français, italien ou espagnol.

L'Allemagne classe ses régions selon 3 couleurs: rouge, jaune, et enfin, vert. A l'heure actuelle, toutes les régions sont en jaune, ce qui veut dire que des assouplissements ont pu être mis en place mais de manière limitée. Par exemple, les établissements Horeca peuvent ouvrir mais réservent le droit d'entrée à toute personne qui peut prouver son état de santé avec un test négatif. Pour vérifier les mesures en vigueur dans la région où vous vous rendez en vacances, veuillez consulter ce site qui répertorie les restrictions dans chaque ville et région.

Et si vous transitez par l'Allemagne?

Pour les arrivées par avion sans séjour préalable dans les zones à forte incidence ou les zones présentant une variante préoccupante, le certificat covid européen suffit (un résultat négatif du test COVID-19 maximum 48 heures avant l’arrivée, une preuve d’une vaccination complète COVID-19 ou une preuve de rétablissement).

Les conditions pour partir en vacances au PAYS-BAS

Depuis le 1er juillet, la Belgique est passée en vert sur la carte de classification nationale des Pays-Bas et est donc considérée comme zone non à risque. Cependant, la situation sanitaire peut évoluer, consultez ce site qui met régulièrement à jour la liste des pays considérés comme "sûrs".

Si vous vous rendez au Pays-Bas en avion, vous devez remplir une déclaration sanitaire (disponible en plusieurs langues) et garder une copie sur vous. Certaines compagnies aériennes proposent de remplir cette déclaration en ligne.

En plus de cette déclaration, depuis le 1er juillet, les Pays-Bas acceptent le certificat covid européen s'il contient l'une des trois preuves suivantes:

Un certificat de vaccination, valable 14 jours après avoir reçu les deux doses du vaccin (Covishield, Pfizer/BioNTech, Moderna) ou après la dose unique du vaccin Johnson & Johnson (Janssen) ; OU

Un certificat de guérison au COVID-19 valable maximum 6 mois après le premier test positif ; OU

Un résultat négatif à un test PCR réalisé dans les 72h ou un test antigénique dans les 48h avant le départ.

Les enfants de moins de 13 ans sont exemptés de test/certificats/quarantaine.

Les titulaires d'un certificat sont exemptés de test à l'arrivée et de quarantaine.

Depuis le 26 juin, les mesures nationales ont été assouplies sur le territoire néerlandais. Les informations les plus récentes, mises à jour régulièrement, sont disponibles sur ce site, que vous pouvez checker avant votre départ pour connaître les mesures en vigueur. De nombreux assouplissements ont cependant été mis en place comme:

Horeca ouvert en intérieur et extérieur

Musées, théâtres, cinémas et salles de concerts ouverts

Lieux de loisirs ouverts (parc d'attractions, zoos, laser games, etc)

Spas, piscines et saunas ouverts

Pour suivre l'évolution du coronavirus au Pays-Bas et les zones considérées comme "à risque" et "non à risque", veuillez consulter le Dashboard Coronavirus.

Et si vous transitez au Pays-Bas?