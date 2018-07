Quelque 140 sapeurs-pompiers polonais en route pour la Suède pour combattre les incendies

(Belga) La Pologne a décidé d'envoyer cent quarante sapeurs-pompiers en Suède pour combattre les feux de forêt favorisés par une importante sécheresse, qui font rage dans le sud de ce pays scandinave, a annoncé vendredi le ministère polonais de l'Intérieur.

Le gouvernement polonais a informé le Mécanisme européen de protection civile, sollicité un peu plus tôt cette semaine par la Suède, de "sa disponibilité pour envoyer des hommes et des moyens matériels terrestres". La Suède a accepté vendredi matin l'offre d'aide de la Pologne, précise dans un communiqué le ministère. Les sapeurs-pompiers et 44 véhicules quitteront samedi en ferry le port de Swinoujscie (nord-ouest) à destination de Malmö (sud de la Suède), pour se rendre dans la région de Sveg, dans le centre de la Suède, ravagée par les incendies. Leur mission, entièrement autonome sur le plan logistique, est prévue pour une durée de 14 jours, précise le ministère. (Belga)