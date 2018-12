Quelque 250.000 feux d'artifice clandestins saisis à Turin à l'approche du Nouvel An

(Belga) Quelque 250.000 feux d'artifice dont la certification de sécurité était manquante ont été saisis à Turin, dans le nord-ouest de l'Italie, à quelques jours des célébrations du Nouvel An.

La Garde des finances, la police douanière et financière italienne, a indiqué jeudi que ces feux d'artifice avaient été découverts dans des dépôts clandestins dans le centre de la ville. Ceux-ci étaient gérés par huit hommes d'affaires chinois, qui ont été présentés devant la justice pour violation des règlementations incendie et de sécurité pour le stockage d'explosifs. Des décès ou de graves blessures liées aux feux d'artifice le soir du Nouvel An sont récurrents en Italie.