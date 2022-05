Quelque 500 kilogrammes de cocaïne saisis sur un site Nespresso en Suisse

(Belga) La police suisse a déclaré jeudi avoir saisi plus de 500 kilogrammes de cocaïne dans une cargaison de grains de café livrée à une usine Nespresso.

Les travailleurs de l'usine de Romont, dans le canton de Fribourg, en Suisse occidentale, ont alerté lundi les autorités sur une mystérieuse poudre blanche trouvée dans des sacs de grains de café, a annoncé la police. Le personnel du site, propriété du géant alimentaire suisse Nestlé, "a trouvé une substance blanche indéterminée lorsqu'ils ont déchargé les sacs de grains de café fraîchement livrés", a déclaré la police fribourgeoise. L'analyse a déterminé que la substance était de la cocaïne. Une perquisition de cinq conteneurs maritimes "acheminés le jour même par train a permis la saisie de plus de 500 kilos de cette drogue", a ajouté la police. Elle a précisé avoir mis en place un large périmètre de sécurité autour de l'usine pendant l'opération, qui a également impliqué un important contingent de douaniers. La cocaïne n'a pas contaminé la production de l'usine, a pris soin de préciser la police. L'enquête initiale a permis d'établir que la cargaison provenait du Brésil, a indiqué la police, ajoutant que la cocaïne saisie était pure à plus de 80%, avec une valeur marchande estimée à plus de 48 millions d'euros. "Il semble que toute la drogue était destinée au marché européen", selon la police. (Belga)