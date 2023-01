SPECTACULAIRE: des drag queens défilent lors de l'ouverture de "RuPaul’s DragCon UK" à Londres

Des drag queens défilent sur le "tapis rose" lors de l'ouverture de "RuPaul’s DragCon UK", seulement la deuxième édition du genre au Royaume-Uni et la première en trois ans. La superstar du drag RuPaul était présente pour lancer officiellement la DragCon 2023, qui se déroulera sur trois jours à Londres.



"RuPaul a créé une plate-forme permettant à d'autres personnes d'exprimer leur propre créativité ou même de repousser les limites de ce qu'est le drag. Pour ceux d'entre nous qui sommes un peu plus vieux, le drag était un peu plus conventionnel et il s'agissait avant tout de ressembler à une femme. Maintenant, vous pouvez avoir le visage poilu et vous pouvez explorez d'autres options, tout en faisant toujours partie du monde du drag", explique Randy Arroyave, scientifique de 45 ans. Ce dernier habite à New York, mais est venu à Londres spécialement pour DragCon.