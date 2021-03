Rassurées, l'Italie et la France reprennent vendredi les vaccinations AstraZeneca

L'Italie reprendra vendredi son programme de vaccination contre l'épidémie de Covid-19 avec les sérums AstraZeneca, a annoncé jeudi le Premier ministre Mario Draghi après les conclusions du régulateur européen jugeant ce vaccin "sûr et efficace". La France fera de même vendredi après-midi.

"Le gouvernement italien accueille avec satisfaction les déclarations de l'EMA (Agence européenne des médicaments). L'administration du vaccin AstraZeneca reprendra dès demain", a déclaré M. Draghi dans un communiqué. "La priorité du gouvernement reste de réaliser le plus grand nombre de vaccinations dans les délais les plus brefs", a-t-il ajouté.

Avec notamment l'Allemagne et l'Espagne, l'Italie avait suspendu lundi à titre de précaution l'administration du vaccin AstraZeneca après le signalement d'effets secondaires potentiellement graves. Et l'Agence italienne du médicament (AIFA) avait interdit l'utilisation d'un lot de vaccins représentant plus de 200.000 doses alors que le pays pâtit énormément des retards de livraisons des différents sérums disponibles.

Selon l'AIFA, l'avis de l'EMA fait que "les raisons de cette interdiction n'existent plus" et la campagne de vaccination devrait repartir vendredi à 15h00. Plus de 7,2 millions de doses de vaccin ont été injectées depuis la fin décembre en Italie, mais seulement 2,2 millions de personnes ont reçu deux doses, selon les chiffres publiés en temps réels par le ministère de la Santé.

La France fait de même vendredi après-midi



La France reprendra vendredi après-midi son programme de vaccination contre l'épidémie de Covid-19 avec le sérum AstraZeneca, a annoncé jeudi Jean Castex. Vendredi matin, la Haute autorité de santé "actualisera sa recommandation s'agissant du vaccin AstraZeneca, afin que nous puissions reprendre immédiatement dans la foulée, dès demain après-midi, la campagne de vaccination", a déclaré le Premier ministre lors d'une conférence de presse, précisant qu'il se ferait lui-même vacciner dès vendredi.