Real Madrid: Conte pressenti pour succéder à Lopetegui

L'entraîneur italien Antonio Conte, libre depuis son départ de Chelsea l'été dernier, est pressenti pour succéder lundi à Julen Lopetegui sur le banc du Real Madrid, rapportent dimanche plusieurs médias espagnols après la déroute merengue dans le clasico à Barcelone (5-1).

"Si rien ne change, Julen Lopetegui sera destitué demain (lundi) après la réunion du Conseil d'administration pour laisser sa place à Antonio Conte", écrit sur son site internet le quotidien sportif Marca, le plus lu d'Espagne.

Marca précise néanmoins que le technicien de la réserve, Santiago Solari, pourrait éventuellement assurer un intérim alors que le Real se déplace mercredi à Melilla, enclave espagnole sur la côte marocaine, en 16e de finale aller de la Coupe du Roi.

Selon le site internet du journal As, Conte (49 ans) pourrait être dès lundi à Madrid alors qu'il se trouvait ces derniers jours en vacances en Egypte.

L'Italien, ancien sélectionneur des Azzurri (2014-2016) et ex-technicien de la Juventus Turin (2011-2014), apporterait un profil d'homme à poigne que n'avait pas Lopetegui, nommé cet été pour trois saisons mais probablement condamné après la défaite subie dans le clasico dimanche, la cinquième en sept rencontres.

Couronné de succès avec la Juventus (3 titres de champion de 2012 à 2014) et la Nazionale (quart de finaliste à l'Euro-2016), Conte a aussi offert à Chelsea son sixième titre de champion et sa huitième Coupe d'Angleterre. Mais son bail londonien s'est achevé brutalement cet été, entre mauvais résultats et cassure avec certains cadres du vestiaire et plusieurs dirigeants.

Un côté conflictuel qui, si sa nomination se confirmait, pourrait générer des situations tendues dans l'environnement inflammable du Real Madrid. Le capitaine Sergio Ramos a d'ailleurs mis en garde dimanche tout éventuel futur entraîneur: "Le respect, cela se gagne, cela ne s'impose pas. Parfois, la gestion du vestiaire est plus importante que les connaissances techniques."