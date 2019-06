Rebondissement dans l'affaire Maddie McCann: un Allemand tueur d'enfants en série serait le nouveau suspect N°1

Le Correio da Manhã, un journal très populaire au Portugal, dévoile de nouveaux éléments apparus dans l'enquête sur la disparition de la petite Maddie McCann. La fillette britannique est disparue le 3 mai 2007 dans une station balnéaire portugaise de l'Algarve. Elle n'avait alors que trois ans.



De nouvelles recherches aborderaient l'hypothèse que la petite fille ait été victime d'un tueur d'enfants en série.





Un pédophile allemand



D'après le quotidien lusitanien, un suspect a été identifié. Il s'agirait de Martin Ney, un homme âgé de 48 ans condamné à la perpétuité en 2011. Il a été reconnu coupable d'avoir tué trois enfants.



Martin Ney est originaire d'Hambourg, en Allemagne. Cette fois, le Correio da Manhã cite le célèbre média britannique The Mirror pour la suite de ses informations. Selon ce dernier, le condamné repérait des enfants durant les vacances et les kidnappait ensuite en utilisant un masque et une arme.





Kate et Gerry McCann, les parents de Maddie (2011) © DPA





Déjà suspecté en 2011



L'individu a été identifié pour la première fois par Scotland Yard, la police métropolitaine de Londres. Ce sont les enquêteurs qui travaillaient en 2011 pour les parents de Maddie qui l'ont signalé comme potentiel suspect dans la disparition de la fillette. Mais à l'époque, cette piste a été écarté car il semblait que Martin Ney n'était attirait que par des enfants du sexe masculin.





Il travaillait pour un projet caritatif au Portugal



Mais de nouveaux éléments pourraient faire de Martin Ney le nouveau suspect principal de l'enquête Maddie McCann. The Mirror avance qu'au moment où la petite fille a été enlevée, il travaillait pour une église évangélique dans un projet pour les sans-abris au Portugal.



Confronté aux enquêteurs, Martin Ney a nié tout meurtre et a réfuté tout lien avec la disparition de Maddie.



Difficile de dire si l'affaire Maddie McCann est sur le point d'être résolue. Car les rebondissements ont été très nombreux au fil des années. Mais le média portugais affirme que la police n'a jamais été aussi proche d'un dénouement.