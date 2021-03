Record du nombre de contaminations enregistrées aux Pays-Bas depuis la mi-janvier

(Belga) Les Pays-Bas ont enregistré 6.446 nouveaux cas de coronavirus entre vendredi matin et samedi matin, selon l'Institut royal néerlandais de santé publique (RIVM). Il s'agit du plus grand nombre de nouvelles contaminations en 24 heures depuis le 14 janvier.

Les Pays-Bas ont pendant un certain temps enregistré une moyenne de 4.500 nouveaux cas d'infection quotidiens, un chiffre longtemps resté stable mais en augmentation depuis quelques jours. Le RIVM a recensé 35.849 nouveaux cas au cours des sept derniers jours, soit 5.121 par jour. Le nombre de décès, lui, continue de baisser. Vingt-deux personnes sont décédées des suites du virus au cours des dernières 24 heures, soit cinq de moins que vendredi. Au cours des sept derniers jours, 244 décès ont été enregistrés, ce qui représente une moyenne de près de 35 par jour. Ce chiffre était encore à 100 au début de la campagne de vaccination en janvier. Depuis le début de l'épidémie, il y a plus d'un an, plus de 1,1 million de Néerlandais ont été testés positifs au SARS-Cov-2 et plus de 16.000 en sont certainement décédés. Les chiffres réels sont probablement plus élevés. (Belga)