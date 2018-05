Référendum irlandais sur l'avortement: des activistes du non reconnaissent leur défaite

(Belga) Des activistes anti-avortement ont reconnu samedi leur défaite au référendum de vendredi en Irlande, alors que des sondages et des décomptes non-officiels effectués à la sortie des urnes indiquent une confortable victoire du oui à la libéralisation de l'interruption de grossesse.

Selon ces décomptes, plus de 60% des votants se sont exprimés en faveur de la libéralisation. "Je pense que c'est un très mauvais jour pour l'Irlande que celui où les gens ont voté en faveur de l'avortement", a dit Cora Sherlock, active pour la campagne Love Both. Un autre groupe parmi les activistes du non les plus virulents, Save the 8th, a parlé de "tragédie". "Ce que les votants ont fait hier est une tragédie aux proportions historiques pour l'Irlande." Le résultat officiel du référendum est attendu samedi après-midi. (Belga)