Référendum sur le nom: la Macédoine face à "une décision historique"

(Belga) "Une décision historique" mais douloureuse: les Macédoniens disent dimanche s'ils acceptent de devenir citoyens de la "Macédoine du nord", un nouveau nom qui solderait un vieux conflit avec la Grèce et les rapprocherait de l'UE.

Ce référendum sera consultatif et son résultat devra être validé par le Parlement. Mais il sera suivi de près à Bruxelles, aux sièges de l'Otan et de la Commission européenne. Pays pauvre des Balkans qui a payé son isolement d'un marasme économique persistant, la Macédoine entend intégrer ces organisations, promesses de stabilité et de prospérité pour beaucoup. Cette quête se voit entravée par le veto d'Athènes, pour qui le nom de Macédoine est exclusivement celui de sa province septentrionale, autour de Thessalonique. Depuis l'indépendance de l'ex-République yougoslave en 1991, les Grecs crient à l'usurpation d'identité, à la spoliation d'héritage, notamment celui du roi antique Alexandre Le Grand. Ils soupçonnent leurs voisins, majoritairement slaves, de dissimuler des ambitions territoriales. Achevées en 2017, les années au pouvoir de la droite nationaliste macédonienne (VMRO-DPMNE), ont encore tendu les relations. Le pays s'est alors couvert de statues et de références à Alexandre Le Grand et Philippe de Macédoine, suscitant invariablement l'ire grecque. Mais en juin, le nouveau Premier ministre social-démocrate Zoran Zaev a signé avec son homologue Alexis Tsipras un accord susceptible de clore ce différend: si (et seulement si) le nom de "République de Macédoine du Nord" devait être adopté, Athènes cesserait de s'opposer à une adhésion de son voisin à l'Otan et l'UE. De nombreux observateurs s'attendent à une participation inférieure à 50%. L'abstention sera nourrie par les Macédoniens mécontents mais aussi par la diaspora: moins de 3.000 de ses membres sont inscrits, alors qu'elle représenterait un quart de la population selon les estimations. Le scrutin se déroule de 7H00 à 19H00 locales (5H00 à 17H00 GMT). Le résultat est attendu en début de soirée. (Belga)