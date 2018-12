Réforme de la zone euro: les ministres des Finances de l'UE peinent à s'entendre

(Belga) Les ministres des Finances de l'UE peinaient à s'entendre sur les réformes de la zone euro dans la nuit de lundi à mardi après près de douze heures de négociation.

"Il y a beaucoup de sujet ouverts et chacun a des problèmes", a déclaré une source proche des négociations, précisant que parmi les 27, l'Italie coinçait plus particulièrement. Une conférence de presse du président de l'Eurogroupe, Mario Centeno, du Commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici et du président du Mécanisme européen de stabilité (MES), Klaus Regling, qui était initialement prévue à la fin des négociations, a été désormais déplacée d'office à 08H45 locales mardi matin par le service de presse du Conseil, qui représente les Etats membres et organise la réunion. Avant de commencer la réunion, le ministres français et allemand des Finances, Bruno Le Maire et Olaf Scholz s'étaient montrés confiants de parvenir à progresser. "Aujourd'hui est une réunion très importante. Je crois que nous pouvons faire de grands progrès", avait dit M. Scholz. "Nous sommes très proches d'un accord sur le filet de sécurité (en cas de faillite bancaire, ndlr) et la réforme du Mécanisme européen de stabilité (MES, le pompier de la zone euro pour les crises de la dette, ndlr)", avait estimé M. Le Maire. En revanche, sur le budget de la zone euro, l'une des idées phare du président français Emmanuel Macron, M. Le Maire avait fait comprendre que les discussions étaient moins avancées. "Il y a un consensus de plus en plus large sur la nécessité d'un budget de la zone euro. Nous avons fait une proposition très claire avec M. Scholz (...) mais bien sûr, nous sommes ouverts à une longue discussion sur sa mise en oeuvre", a-t-il ajouté. Selon M. Le Maire, "il y aurait un consensus de plus en plus large, sur le premier objectif de ce budget avoir davantage de convergence parmi les nations de la zone euro". En revanche, sur la question d'une fonction stabilisatrice, "nous savons qu'il y a une certaine opposition. Par conséquent, c'est à nous d'essayer de convaincre nos partenaires", avait-il ajouté. Les Pays-Bas se sont toujours montrés réticents face à l'idée d'un budget pour la zone euro, à l'instar de plusieurs autres pays du nord de l'Europe. Pendant la nuit, les ministres des Finances de l'UE ont publié un communiqué pour dire qu'ils "soutenaient le dialogue entre l'Italie et la Commission européenne". La Commission européenne avait salué lundi le "changement de ton" de la coalition populiste au pouvoir en Italie sur son budget 2019, mais attend toujours un effort "significatif" de sa part pour revenir en conformité avec les règles de l'UE. (Belga)