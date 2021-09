Rénovation des bâtiments scolaires - La clé de répartition des fonds européens votée en commission du Parlement

(Belga) La commission des Bâtiments scolaires du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé lundi soir un projet de décret qui organise la répartition des fonds européens destinés à la rénovation des bâtiments scolaires en Wallonie et de Bruxelles.

Dans le cadre du plan de relance post-Covid de l'Union européenne, la Fédération Wallonie-Bruxelles va recevoir 495 millions d'euros, dont 230 seront spécifiquement destinés à la rénovation (énergétique) des écoles. Le texte approuvé lundi soir détermine la clé de répartition de cette manne entre les différents réseaux d'enseignement. Le réseau WBE (Wallonie-Bruxelles Enseignement, ex-État) va ainsi percevoir 41% de l'enveloppe, les écoles gérées par les communes et les provinces 34%, et les écoles du réseau libre (catholique ou non confesionnel) 25%. En fonction de la qualité des dossiers qu'ils soumettront, chaque réseau pourrait toutefois percevoir davantage, mais alors aux dépens des autres réseaux. Le libre - qui s'était fermement opposé au printemps à une première clé de répartition qui ne lui octroyait que 18,5% des moyens - pourrait ainsi théoriquement capter jusqu'à 36% des fonds, a rappelé lundi le ministre de tutelle, Frédéric Daerden (PS). Pour bénéficier de cet argent, les pouvoirs organisateurs devront introduire leur projet de rénovation ou de construction pour le 31 décembre 2021 au plus tard. L'Europe a en effet fixé des délais serrés pour utiliser son argent. Tous les chantiers subsidiés devront ainsi être terminés pour 2026 au plus tard. Le texte a été approuvé lundi soir, après six heures de débats, par la majorité PS-MR-Ecolo. Le cdH, mécontent que le libre ne perçoive que 25% des moyens alors qu'il scolarise 50% des élèves en FWB, a voté contre. Le PTB s'est, lui, abstenu. (Belga)