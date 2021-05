Réouverture des plages privées et des musées en Grèce

(Belga) Les plages privées seront rouvertes samedi et les musées la semaine prochaine en Grèce, ont annoncé vendredi les responsables de la santé de ce pays qui se prépare à l'ouverture de la saison touristique le 15 mai.

Les musées ouvriront le 14 mai, les cinémas en plein air le 21 mai avec une capacité réduite et les théâtres le 28 mai. Le gouvernement avait commencé en avril à alléger les mesures de restrictions prises en novembre en autorisant la réouverture de la plupart des commerces de détail à l'exception des galeries marchandes. Les terrasses des cafés et des restaurants ont pu rouvrir le 3 mai. Cependant, les professionnels du tourisme ne s'attendent pas à des arrivées massives de touristes étrangers avant juillet. En avril, l'obligation de quarantaine avait été supprimée pour les voyageurs vaccinés ou ayant subi un test en provenance des pays de l'Union européenne et de quelques autres pays comme le Royaume-Uni et les Etats-Unis. La Grèce a été durement touchée par la troisième vague de la pandémie, la plus grande partie des plus de 10.000 morts dues au Covid-19 ayant été enregistrées au cours des derniers mois. Un total de plus de 350.000 cas ont été enregistrés dans ce pays de 10,8 millions d'habitants. Plus de 3,4 millions de vaccinations ont été pratiquées et plus d'un million de personnes ont reçu leur deuxième dose. (Belga)