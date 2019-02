Retour des sports d'hiver chaotique pour Isabelle: sa famille bloquée à l'entrée du col du Brenner durant plusieurs heures

Le trajet du retour des sports d'hiver s'est transformé en parcours du combattant pour Isabelle. Sa famille s'est retrouvée bloquée sur l'autoroute à l'entrée du col Brenner (un col des Alpes séparant l'Italie de l'Autriche), vers 21h30 vendredi soir.

La responsable: la neige et une avalanche, selon les médias locaux.

Vers 6h30, Isabelle nous racontait qu'elle tentait désespérément de quitter l'Italie pour rentrer chez elle à Jemeppe-sur-Meuse. "Ici, il n’y a pas de chasse neige, tout est gelé et il y a beaucoup de neige. Chaque fois qu’on se met en route, il y a quelque chose qui coince. On s’arrête très vite", a-t-elle confié à notre journaliste Florent Tondeur. "On a encore du carburant mais on n’a pas grand-chose à manger ni à boire. Tout le monde est dans la même situation. Là, il reneige à nouveau très fort. On n’a pas d’autre choix. On s’inquiète un peu, on ne sait pas ce qu’il se passe. On a avancé de 100 mètres durant les 3-4 dernières heures."

Un retour qui s'annonce très long pour Isabelle et ses proches qui devront encore par la suite parcourir quelque 700 kilomètres pour rallier leur domicile.