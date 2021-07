Réveil cauchemardesque: un python caché dans la cuvette de sa toilette lui mord ses parties génitales

Un Autrichien de la ville de Graz a vécu un réveil cauchemardesque. Ce lundi, alors qu'il était assis sur les toilettes de son appartement, un python qui se trouvait dans sa cuvette de WC lui a mordu ses parties génitales, rapporte le site de CNN.

L'homme de 65 ans a bondi de la lunette des toilettes pour se retourner et découvrir qu'il venait de prendre place déculotté au-dessus d'un python réticulé albinos d'environ 1,6 mètre, a publié la police de la province de Styrie dans un communiqué.

"Peu de temps après s'être assis sur les toilettes, le résident de Graz a ressenti, selon ses propres déclarations, un "pincement" au niveau de ses organes génitaux", indique le communiqué de la police.

On pense que le serpent, un constricteur originaire d'Asie qui peut atteindre plus de 9 mètres de long, s'est échappé de l'appartement d'un voisin et s'est glissé dans les toilettes par les égouts, bien que son itinéraire exact n'était toujours pas clair, la police mentionné.

Un expert en reptiles contacté par les services d'urgence a sorti le serpent des toilettes, l'a nettoyé et l'a rendu à son propriétaire.

La victime a été soignée à l'hôpital pour des blessures mineures et a porté plainte contre le propriétaire du python, qui est un voisin, âgé de 24 ans, qui possède 10 autres serpents...