Risque de pollution des plages après une fuite d'huile sur un pétrolier à Rotterdam

Un pétrolier a heurté un appontement dimanche au port de Rotterdam. L'accident a provoqué la fuite de 200 tonnes d'huile. Les autorités avertissent qu'il y a un risque de pollution sur les plages avoisinantes. Personne n'a été blessé dans l'accident. La cause de la collision n'est pas encore connue. Le capitaine du pétrolier n'a pas été interpellé pour être interrogé, car il s'agirait d'un accident. Les autorités portuaires néerlandaises et les pompiers ont installé des écrans flottants autour de la nappe de pétrole pour empêcher sa propagation. Une compagnie spéciale nettoiera l'huile. On estime que le nettoyage prendra certainement quelques jours. Plusieurs animaux, y compris des cygnes, ont été englués de pétrole.