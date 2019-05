Roland-Garros: "Mon niveau de jeu était incroyable", estime Nadal

"Pendant un set et demi, mon niveau de jeu était vraiment fantastique, incroyable", a estimé Rafael Nadal après avoir battu le Belge David Goffin vendredi au troisième tour de Roland-Garros, malgré la perte du 3e set.

"C'est difficile de jouer aussi bien, a analysé l'Espagnol. J'ai tout fait parfaitement: le service, j'ai attaqué pendant presque tout le temps, je contrôlais la direction, la hauteur de la balle, sa longueur, sa largeur... J'entrais dans la balle, et je donnais l'impression à mon adversaire, en tout cas j’espérais lui donner cette impression, qu'il n'avait aucun endroit où se mettre sur le court".

"Mais, après un certain temps dans le deuxième set, les choses ont changé à un certain moment et c'est pourquoi le 2e set a été un peu plus équilibré", a ajouté le N.2 mondial en quête d'un 12e titre à Roland-Garros.

Au tour précédent, Nadal avait connu également un petit passage à vide à la fin de son match contre l'Allemand Yannick Maden (114e), qu'il avait mis sur le compte d'une perte momentanée de concentration. Mais pas cette fois, a-t-il assuré.

"Non, aujourd'hui, je ne pouvais pas perdre ma concentration. Avec ce qu'il s'était passé l'autre jour, j'étais concentré à 100%. Mais il faut être réaliste, le niveau auquel j'ai joué durant les 45 premières minutes, il est difficile de le maintenir. C'est très difficile parce que c'était quasiment mon top niveau, le meilleur tennis que je pouvais jouer", a affirmé Nadal.

Ses prochains adversaires sont prévenus: après un début de saison mitigé, avec un seul titre, à Rome, pour aborder Roland-Garros, le grand Nadal s'estime de retour.