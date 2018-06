Roland-Garros: Thiem écarte Nishikori et rejoint Zverev en quarts

L'Autrichien Dominic Thiem, 8e mondial, a surclassé le Japonais Kei Nishikori (21e) en quatre sets (6-2, 6-0, 5-7, 6-4) pour accéder pour la troisième année consécutive aux quarts de finale de Roland-Garros où il retrouvera l'Allemand Alexander Zverev (3e).

Après deux sets bouclés en 55 minutes, le double demi-finaliste sortant s'est heurté au réveil de l'ancien N.4 mondial qui s'est offert le troisième set sur sa seule et unique balle de break de la partie.

"Je ne l'ai pas laissé respirer dans les deux premiers sets. J'ai vraiment bien joué et après je l'ai trop laissé souffler (...) C'était du 50-50 dans les troisième et quatrième manches", a expliqué le seul joueur à avoir battu Rafael Nadal sur terre battue en 2017 et 2018. Dans le 4e set, il a réussi à breaker une sixième fois son adversaire (4-3) pour le faire plier.

Nishikori, qui, de rage, en a jeté sa raquette sur le sol, s'est accroché mais l'Autrichien de 24 ans a tenu bon, pour conclure la partie sur sa deuxième balle de match.

Il affrontera donc Zverev, l'un des rares autres sérieux concurrents de Nadal à Roland-Garros. Plus tôt dimanche, l'Allemand de 21 ans a encore eu besoin de cinq sets pour rallier les quarts de finale aux dépens du Russe Karen Khachanov (38e) 4-6, 7-6 (7/4), 2-6, 6-3, 6-3.

Lors de leur dernier duel, en finale du Masters 1000 de Madrid, le mois dernier, Zverev avait dominé Thiem (6-4, 6-4).

"C'est un joueur sensationnel, probablement le troisième meilleur au monde désormais derrière Rafa et Roger (Federer). Ce sera un incroyable défi à relever pour moi", a commenté Thiem.

L'Autrichien avait battu Zverev lors de leur unique duel disputé jusqu'ici à Roland-Garros, au troisième tour en 2016 (6-7 (4/7), 6-3, 6-3, 6-3).