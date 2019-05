Roland-Garros: Zverev retrouve de la sérénité et passe au 3e tour

Alexander Zverev, 5e joueur mondial, a retrouvé de la sérénité jeudi à Roland-Garros pour battre aisément le Suédois Mikael Ymer, 148e et issu des qualifications, 6-1, 6-3, 7-6 (7/3).

Le récent vainqueur du tournoi de Genève, son seul trophée durant une saison très compliquée, avait montré des signes d'une grande nervosité au tour précédent pour écarter l'Australien John Millman (56e) en 5 sets et deux tie breaks.

Zverev a été bien plus maître du cours des événements jeudi, même s'il a laissé son adversaire lui prendre son service alors qu'il servait pour le match et égaliser à 5-5. Poussé au jeu décisif, l'Allemand s'est offert cinq balles de match et a conclu sur sa 3e après 1h59 de jeu, dont 57 minutes pour le seul troisième set.

Zverev, 22 ans et quart-de-finaliste l'an dernier, atteint le 3e tour de Roland-Garros pour la 3e fois en quatre participations. Il affrontera le Serbe Dusan Lajovic (35e), finaliste à Monte-Carlo en avril, ou le qualifié français Elliot Benchetrit (273e) pour une place en 8es de finale.