Rome: Karolina Pliskova sacrée

La Tchèque Karolina Pliskova, 7e joueuse mondiale, a remporté dimanche le tournoi WTA de Rome, en battant en finale la Britannique Johanna Konta (42e mondiale) 6-3, 6-4.

Dans une finale qui n'a pas atteint les sommets entre deux anciennes membres du Top 5 mondial, la Tchèque n'a presque jamais été mise en danger.

Un break dans chaque set a suffi à Pliskova, plus offensive et plus régulière. La Tchèque, N.1 mondiale en 2017, remporte à Rome le titre le plus important de sa carrière avec Cincinnati en 2016.