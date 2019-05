Roumanie: arrivée du pape pour renforcer le dialogue oecuménique et soutenir les minorités

(Belga) Le pape François est arrivé vendredi en Roumanie pour une visite de trois jours destinée à renforcer le dialogue avec l'Eglise orthodoxe majoritaire et apporter son soutien aux minorités, tant religieuses qu'ethniques.

François a été accueilli à l'aéroport par le président Klaus Iohannis, un pro-européen de confession luthérienne, qui s'était félicité la veille d'"une heureuse occasion de rassembler les chrétiens orthodoxes, catholiques romains et gréco-catholiques". Les deux hommes doivent ensuite se rendre au palais présidentiel pour un entretien en tête-à-tête, suivi de rencontres avec des représentants du gouvernement et de la société civile, puis avec le patriarche orthodoxe Daniel, avant une messe en la cathédrale Saint-Joseph. Des dizaines de milliers de Roumains sont attendus dans les rues de Bucarest pour cette visite historique, qui intervient vingt ans après celle qu'avait effectuée Jean Paul II. François arrive dans un pays en pleine crise politique et profondément divisé, qui depuis fin 2016 vit au rythme de conflits entre M. Iohannis, un dirigeant de centre-droit, et une majorité de gauche accusée par Bruxelles de mettre en péril l'Etat de droit en affaiblissant la lutte anti-corruption. La visite du pape doit essentiellement être consacrée aux questions des migrations, de la pauvreté et de l'exclusion, cinq jours après une percée des nationalistes en Europe lors des européennes. La visite de François est la 30e de son pontificat à l'étranger. En 1999, Jean Paul II avait été le premier pape à se rendre dans un grand pays orthodoxe depuis le schisme de 1054 entre Rome et Byzance. Mais alors que Jean Paul II avait dû limiter son voyage à Bucarest, une condition imposée par le patriarcat orthodoxe, François a souhaité faire le tour de la "richesse ethnique, culturelle et religieuse de la Roumanie", a déclaré M. Gisotti. Il se rendra ainsi au sanctuaire marial de Sumuleu-Ciuc (centre), surtout fréquenté par la minorité hongroise, à Iasi (nord-est), principal foyer de présence des catholiques latins de langue roumaine et enfin Blaj (centre), siège de l'Eglise gréco-catholique. Sur les 20 millions d'habitants que compte aujourd'hui le pays, 85% se déclarent orthodoxes et on recense 5,4% de catholiques, soit 1,1 million de fidèles dont 150.000 appartiennent à l'Eglise gréco-catholique (ou uniate). (Belga)