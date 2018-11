Roumanie: décès en prison du commandant de "l'enfer du silence" communiste

L'ancien chef de prison Alexandru Visinescu (C), dont l'établissement pénitentiaire était l'un des plus terribles de l'ère Ceaucescu pour les détenus politiques en Roumanie. Bucarest le 10 février 20DANIEL MIHAILESCU

Un ancien chef de prison communiste, Alexandru Visinescu, premier Roumain condamné à 20 ans de réclusion pour "crimes contre l'humanité", est mort derrière les barreaux lundi à l'âge de 93 ans, a annoncé l'administration pénitentiaire.

M. Visinescu avait été reconnu coupable en 2016, plus de 25 ans après la chute du régime communiste et du dictateur Nicolae Ceausescu, d'avoir soumis à un "régime d'extermination" les détenus politiques de l'un des pénitenciers les plus terribles de la Roumanie communiste, à Ramnicu Sarat (est).

Au moins quatorze détenus sont morts pendant qu'il dirigeait l'établissement, entre 1956 et 1963, dans cette prison surnommée l'"enfer du silence", où chaque prisonnier était enfermé seul dans une cellule, soumis à des sanctions cruelles et interdit d'adresser la parole à qui que ce soit.

Décrit comme une "brute" lors du procès, le premier du genre en Roumanie, M. Visinescu n'avait jamais exprimé de regrets ou demandé pardon aux victimes, affirmant avoir simplement "obéi aux ordres" de ses supérieurs et respecté les lois en vigueur.

Un autre ancien tortionnaire communiste, Ioan Ficior, pour sa part condamné en 2017 à 20 ans de réclusion pour "crimes contre l'humanité", est mort en prison en septembre.

La justice roumaine avait longtemps rechigné à se pencher sur les crimes du communisme avant d'accepter les premières plaintes visant des commandants de prison, plus de 20 ans après la chute de ce régime.

Au total, plus de 600.000 Roumains ont été condamnés et emprisonnés pour des motifs politiques entre 1945 et 1989, selon le Musée mémorial des victimes du communisme de Sighet.