Roumanie: le Parlement adopte un assouplissement controversé du code pénal

(Belga) La majorité de gauche au Parlement roumain a adopté mercredi un assouplissement du code pénal accusé par la Commission européenne de fragiliser la lutte contre la corruption dans ce pays, qui assume jusqu'à fin juin la présidence tournante de l'UE.

L'opposition a immédiatement annoncé saisir la Cour constitutionnelle, une démarche qui suspend l'application de ces dispositions. Ces nouveaux amendements réduisent les délais de prescription en matière de corruption et abrogent une disposition sur l'abus de pouvoir, des mesures qui selon l'opposition profiteront directement au chef du Parti social-démocrate (PSD) au pouvoir, Liviu Dragnea, visé par plusieurs procédures. Début avril, la Commission européenne avait estimé que ces amendements créeront "une impunité systémique pour les hauts responsables politiques condamnés pour corruption". Bruxelles a menacé d'activer contre Bucarest "tous les moyens à sa disposition" si cette réforme entrait en application. La nouvelle législation "reléguera la Roumanie à la périphérie de l'Europe", a estimé la députée libérale (opposition) Raluca Turcan devant le Parlement. Mi-avril, le PSD avait limogé le ministre de la Justice Tudorel Toader en raison du refus de celui-ci de recourir à des décrets d'urgence pour faire passer le nouveau texte. La refonte du système judiciaire et l'assouplissement de la législation anti-corruption ont provoqué des manifestations massives il y a deux ans et donnent lieu à un long bras de fer entre Bucarest et Bruxelles. Selon les détracteurs de ces mesures, celles-ci sont destinées à bénéficier notamment à M. Dragnea, condamné en 2016 à deux ans de prison avec sursis pour fraude électorale, une peine qui l'a empêché d'accéder au poste de Premier ministre. L'homme fort de la gauche, qui assume la présidence de la chambre basse du Parlement, a par ailleurs été condamné en juin 2018 à trois ans et demi de prison dans une affaire d'emplois fictifs, un dossier dont la prochaine audience d'appel a été fixée au 20 mai. Le PSD assure que la réforme de la justice et l'assouplissement du code pénal sont simplement destinés à corriger "les abus" des magistrats accusés de former un "Etat parallèle". La Roumanie, comme la Bulgarie voisine, fait l'objet depuis son adhésion à l'UE en 2007 d'un mécanisme de surveillance renforcée en matière judiciaire alors que la corruption est considérée comme un mal endémique dans ce pays. (Belga)