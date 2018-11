Route du Rhum: Alex Thomson percute une falaise mais repart

A quelques encablures de la ligne d'arrivée de la Route du Rhum qu'il devait passer en vainqueur de la catégorie Imoca, le Gallois Alex Thomson (Hugo Boss) a percuté jeudi soir une falaise en Guadeloupe, après s'être vraisemblablement endormi.

Le bateau a été fortement endommagé dans la collision, avec notamment un trou dans la coque, une étrave touchée, le foil tribord endommagé ainsi que la quille. Mais ne constatant pas de voie d'eau, le skipper a choisi de tenter de terminer sa course, et il pourrait franchir la ligne d'arrivée dans les prochaines heures.

"Alex (Thomson) a talonné violemment au ras de la falaise alors que le bateau naviguait à 18 noeuds (33 km/h). Le skipper s'est dégagé de la falaise en mettant son moteur", a indiqué le directeur de course Jacques Caraës, précisant qu'une réclamation avait été portée pour utilisation du moteur. Un jury international doit se prononcer dans les heures qui viennent.

La star britannique de la course au large, qui menait la flotte des Imoca (monocoques de 18 m), s'est échoué sur une falaise à la pointe de la Grande Vigie (au nord de la Grande-Terre) entre 21h45 et 22h00 locales (02h45 et 03h00 en métropole).

- "Endormi" -

"Je ne peux pas confirmer qu'il dormait mais tout laisse à penser qu'il était endormi, a souligné Caraës. Je pense qu'il s'est assoupi. C'est déjà arrivé en fin de course et à plus d'un (concurrent)".

"Il était sous le choc et très désolé au son de sa voix. Il n'a pas vu le coup venir", a relevé Caraës.

Âgé de 44 ans, Thomson prend part à sa première Route du Rhum et s'est engagé en Imoca, les monocoques du Vendée Globe, le tour du monde en solitaire et sans escale auquel il a participé quatre fois avec une 2e place lors de la dernière édition en 2016. En 2020, il entend reprendre le départ du Vendée Globe à la barre d'un tout nouveau bateau, mis à l'eau l'été prochain.

Depuis le dimanche 4 novembre et le départ des 123 bateaux de la Route du Rhum, le Gallois a fait la course en tête des Imoca. Jeudi soir, il affichait 209 milles nautiques (387 km) d'avance sur Paul Meilhat (SMA), soit environ 14 heures de navigation entre les deux bateaux.

Meilhat est attendu vendredi à Pointe-à-Pitre à 22h20 (03h20 en métropole), peut-être en vainqueur des Imoca...

- Vents forts à venir -

Car si Thomson a clairement affiché sa volonté de vouloir finir sa traversée, il reste à savoir si le bateau abîmé pourra supporter de naviguer dans les éléments plus difficiles qu'il va rencontrer sur le contour de l'île pour atteindre la ligne au large de Pointe-à-Pitre. Dans le canal des Saintes, notamment, les vents devraient atteindre 19 noeuds (35 km/h).

Et si le skipper arrive à franchir la ligne, il pourrait écoper de pénalités pour avoir utilisé son moteur...

"Sur la Route du Rhum, les pénalités sont exprimées en temps. Elles vont de 0 jusqu’à la disqualification. Nous travaillons sur un système de grille avec des plages selon la gravité de l'infraction : pénalité de 0 à 2 h, pénalité de 2 h à 24 h, pénalité de 24 h à DSQ (disqualification)", ont précisé vendredi les organisateurs.

Le jury international de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe est composé de cinq arbitres: deux Britanniques, deux Français et un Allemand. Comme il s’agit d’un jury international, ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel.

Jeudi, en fin d'après-midi, Armel Tripon (Réauté Chocolat) a complété le podium au terme de 11 jours 7 heures et 32 minutes de traversée.

Dimanche, le doyen de 62 ans Francis Joyon (Idec Sport) a remporté la Route du Rhum en 7 j 14 h 21 min, après un duel grandiose avec le jeune (35 ans) François Gabart (Macif), devancé de 7 min 08 sec.

Une arrivée que devrait voir Lalou Roucayrol, malgré son abandon. Après avoir chaviré mercredi dans une mer violente, le navigateur de 54 ans a été secouru vendredi par un autre concurrent Pierre Antoine, à bord du trimaran Olmix (catégorie RhumMulti), et est désormais à l'abri.