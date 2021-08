Routes, aéroports, gares,… journée noire pour les départs en vacances

C'est un nouveau week-end très chargé qui s'annonce sur les routes d’Europe. La journée est classée noire en France dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes, et rouge ailleurs (Allemagne, Suisse, Italie et le reste de la France). Le rebond de contaminations n'a visiblement pas de prise sur les envies de vacances. Des embouteillages sont attendus sur l'Autoroute A7 dans le Rhône (Lyon – Marseille) et sur l'A9 entre Orange et Narbonne dans le sens des départs. Il y aura des centaines de kilomètres de ralentissements, surtout en milieu de journée. Il est conseillé de partir ou de reporter votre départ au dimanche.

En Belgique, la situation s'annonce dense notamment samedi en matinée, surtout en direction du littoral.

L’aéroport de Bruxelles va, lui aussi, enregistrer un pic de fréquentation à 50.000 passagers par jour. Un chiffre important mais qui reste en-dessous des années précédentes comme en 2019 où à la même période, Brussels Airport enregistrait 95.000 passagers par jour.