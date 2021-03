Le recensement de la population commence dimanche en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, incluant pour la première fois une question sur l'identité de genre.

Ce recensement, qui a lieu tous les dix ans, vise à fournir une image précise de la population, chaque habitant devant répondre à une série de questions portant sur son âge, son emploi, son origine ethnique ou encore sur le lien qu'il a avec les autres personnes vivant dans son foyer.



Depuis 1801, le recensement interroge sur le sexe - masculin ou féminin - du répondant, mais cette année, une question supplémentaire est posée sur l'identité de genre.



"Le genre auquel vous vous identifiez est-il le même que votre sexe enregistré à la naissance ?", interroge le recensement. Si la réponse est négative, le répondant peut préciser son identité de genre.



Cette question n'est posée qu'aux personnes âgées de plus de 16 ans et la réponse est facultative. L'ajout de cette question permettra de "mesurer pour la première fois la taille de la population trans", explique sur son site internet le Bureau national des statistiques, l'ONS, qui a travaillé ces dernières années avec différentes organisations sur les questions posées au moment du recensement.

Plusieurs pays ont ajouté "un troisième sexe"

A la suite d'une décision de la Haute Cour, l'ONS a accepté de préciser dans ses conseils que la réponse à la première question sur le sexe doit se référer à un document officiel tel qu'un certificat de naissance.



Un groupe de militants, Fair Play For Women, qui affirme défendre "les droits des femmes et des filles", avait entamé une action en justice, redoutant que cette question - "Quel est votre sexe ?"- ne conduise à une "auto-identification sexuelle établie de façon détournée". Fair Play For Women avait plaidé pour obtenir des "informations exactes sur le sexe".



Plusieurs pays, comme le Népal et le Bangladesh, ont ajouté un "troisième sexe" dans leur recensement pour les personnes transgenres.

Le recensement débute partout au Royaume-Uni sauf en Ecosse, où il a été repoussé à mars 2022. En raison de la pandémie causée par le nouveau coronavirus, il se déroulera essentiellement en ligne.



Ceux qui ne répondent pas aux questions ou fournissent des informations erronées risquent une amende pouvant aller jusqu'à 1.000 livres (1.160 euros). Le précédent recensement remontait à 2011.