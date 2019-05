Royaume-Uni: la course à la succession de May est ouverte

(Belga) Les prétendants au poste de Premier ministre au Royaume-Uni sont dans les starting blocks pour prendre le pouvoir et s'emparer du dossier épineux du Brexit, après l'annonce de la démission de Theresa May.

Nouvelle candidature annoncée samedi matin: Matt Hancock, le ministre de la Santé. "Nous avons besoin d'un leader pour le futur, pas juste pour maintenant", a-t-il déclaré sur Twitter. "Je mettrai en oeuvre le Brexit, puis nous irons de l'avant vers l'avenir radieux que nous devons construire pour le Royaume-Uni", a-t-il affirmé, accompagnant ses propos du hashtag #LetsMoveForward (Allons de l'avant). Boris Johnson, 54 ans, n'a pas attendu la déclaration de la Première ministre pour se dire candidat à son poste. Grand favori des bookmakers, cet ancien ministre des Affaires étrangères et ancien maire de Londres a été l'un des artisans de la victoire du Brexit au référendum de 2016. Le ministre du Développement international Rory Stewart et l'ex-ministre de l'emploi Esther McVey ont également annoncé leur candidature. Selon les bookmakers, les autres potentiels candidats prometteurs sont Dominic Raab, figure de la nouvelle garde des conservateurs et fugace ministre du Brexit, le ministre de l'Environnement Michael Gove, celui des Affaires étrangères Jeremy Hunt ou l'ex ministre chargée des relations avec le Parlement Andrea Leadsom, qui a démissionné mercredi. Theresa May laisse à son successeur la lourde tâche de mettre en oeuvre la sortie de l'UE dans un pays divisé sur la question, soit en renégociant un nouvel accord avec Bruxelles, celui qu'elle avait conclu ayant été rejeté par les députés, soit en optant pour une sortie sans accord. Mme May a annoncé vendredi qu'elle quitterait officiellement ses fonctions le 7 juin, exprimant son "profond regret" d'avoir échoué à concrétiser le Brexit, trois ans après le référendum qui l'a décidé par 52% des voix. Elle assurera la transition jusqu'à ce que les quelque 100.000 membres de son Parti conservateur choisissent, d'ici le 20 juillet, un nouveau leader entre les deux candidats sélectionnés par les députés tories, qui deviendra le prochain chef du gouvernement. (Belga)