Royaume-Uni: les noms de 250 interprètes afghans révélés par erreur

Le ministre de la Défense britannique a annoncé l'ouverture d'une enquête après la divulgation par erreur de données personnelles d'interprètes afghans ayant travaillé pour les forces britanniques et cherchant à s'installer au Royaume-Uni.

Selon la BBC, les adresses mails de plus de 250 Afghans cherchant à s'installer au Royaume-Uni ont été copiées par erreur dans un email du ministère de la Défense, permettant à tous les destinataires du message de voir leurs noms et leurs photos parfois associées. Une porte-parole du ministère a indiqué lundi soir qu' "une enquête a été ouverte". "Nous nous excusons auprès de toutes les personnes touchées par cette violation et nous travaillons dur pour que cela ne se reproduise plus", a-t-elle ajouté. Plusieurs personnalités politiques ont critiqué le gouvernement après cet incident, soulignant les risques potentiels pour les interprètes afghans qui cherchent à quitter leur pays depuis la prise de pouvoir des talibans le mois dernier. "Nous avons dit à ces interprètes afghans que nous assurerions leur sécurité mais cette fuite de données a inutilement mis des vies en danger", a déploré sur Twitter le député John Healey, chargé des questions de défense au sein du Labour, principal parti d'opposition. Il a plaidé pour que le gouvernement "intensifie d'urgence ses efforts pour amener ces Afghans en toute sécurité au Royaume-Uni". Dans le camp conservateur du Premier ministre Boris Johnson, le député Johnny Mercer a aussi dénoncé une "négligence criminelle", estimant qu'elle allait probablement forcer des interprètes à "changer de nouveau de logement" en hâte pour éviter des représailles.