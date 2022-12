RTL Info vous emmène au Marché de Noël de Cologne: à quelques heures de chez nous, il attire de nombreux Belges

Focus sur l’un des marchés de Noël pas si loin de chez nous : celui de Cologne, en Allemagne. Il se situe à un peu moins de 2h30 de Bruxelles, et seulement 1h30 de Liège. Ce Marché de Noël est l’un des plus visités au Monde. Il accueille chaque année près de 5 millions de personnes. Quelle est la raison de ce succès ? Pour mieux comprendre, RTL INFO s'y est rendu.

En plein centre-ville de Cologne, se trouve une somptueuse cathédrale de 160 mètres de haut. Juste devant : l’un des marchés de Noël les plus emblématiques d’Allemagne, et très prisé par le public belge. Nous y croisons des visiteurs venus de La Louvière, Ottignies, ou encore Bruxelles.

7 marchés sur le territoire de la ville

Chaque année, l’événement compte 5 millions de visiteurs, soit deux fois plus que les Plaisirs d’Hiver à Bruxelles. "C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, il y a plusieurs marchés différents", réagit une Belge croisée sur place. Effectivement, il y a 7 marchés de Noël, répartis sur la ville. La navigation, les anges ou encore la communauté LGBT : les 7 marchés de Noël sont tous organisés autour d’un thème bien précis et ces différents endroits sont reliés par un petit train touristique.

Le plus impressionnant des 7 est le marché des petits lutins. Selon la légende de la ville, ces petits êtres baptisés Heinzelmännchen, sortent la nuit pour nettoyer les maisons, mais il ne faut pas les surprendre, sinon ils disparaissent à jamais.

La magie

Cet endroit est à l’image de la légende… Magique. "On se sent plongé dans la magie, la féerie de Noël", confirme un visiteur. "Je m'émerveille à chaque coin de rue", ajoute une autre. Les décors sont étudiés minutieusement. La féerie est partout, jusque dans les costumes des marchands. Gunther, l'un d'eux, est un personnage bien connu des lieux. Il est ici à chaque édition. "Mes marrons sont délicieux", nous assure-t-il, chapeau haut de forme sur la tête. "Les meilleurs de la ville, ici !"

Il faudra le croire sur parole.

Les activités

La nourriture, c’est l’un des éléments clé de ce Marché de Noël. Il y en a pour tous les goûts : vin chaud, raclette et de nombreuses spécialités locales. "Ici, ce sont des crêpes aux pommes, et là des beignets aux pommes", nous montre une marchande. "Un plat traditionnel allemand : des galettes de pommes de terre", propose un autre vendeur.

Et pour éliminer tout ça, direction la patinoire, une piste de 2 400 m² traverse le marché. Elle accueille les amateurs de patins à glace, mais aussi des représentations artistiques pour les enfants.