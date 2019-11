Rugby: Boudjellal ne sera dimanche plus propriétaire de Toulon, indique L'Equipe

Le président du Rugby club toulonnais, Mourad Boudjellal, ne sera dimanche plus le propriétaire du club triple champion d'Europe qu'il possède depuis 2007, selon des informations du quotidien L'Equipe dans son édition de samedi.

L'homme d'affaires Bernard Lemaître, 80 ans et actuellement détenteur de 44% des parts du club, en deviendra l'actionnaire majoritaire, affirme le journal en précisant que ce changement de propriétaire doit être officialisé lundi.

"(Bernard Lemaître) possèderait au moins 65% des actions du club, via sa holding La Financière de La Seigneurie", écrit L'Equipe.

Joints par l'AFP samedi matin, les deux hommes n'ont pas souhaité réagir à ces informations, sans toutefois les démentir. "Je ne peux rien vous dire avant une communication du club", a souligné Lemaître, qui serait contraint à une clause de confidentialité avant l'officialisation, laquelle devrait avoir lieu lundi matin.

Mourad Boudjellal, 59 ans, devrait tout de même rester président du RCT, mais serait aussi intéressé par la présidence de la Ligue nationale de rugby qu'il avait déjà briguée sans succès en 2016.

Fondateur de la société industrielle Stedim Biosystems (leader de l'industrie bio-pharmaceutique basé à Aubagne et coté en bourse à Paris), Lemaître était entré au capital du club à hauteur de 25% pendant l'été 2018 avant de monter à 44% lors d'une recapitalisation survenue l'été dernier.

Devenu copropriétaire du RC Toulon en 2006 puis seul propriétaire et président un an plus tard, Mourad Boudjellal a fait venir dans le Var des figures du rugby mondial telles que l'Australien Drew Mitchell, le Néo-Zélandais Ma'a Nonu et le Sud-Africain Bryan Habana. Sous sa présidence, Toulon a remporté un championnat de France en 2014 et trois Coupes d'Europe consécutives, de 2013 à 2015.