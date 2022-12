Rugby: "je ne me plains pas", déclare Jones après son limogeage par l'Angleterre

L'ex-sélectionneur de l'équipe d'Angleterre Eddie Jones a déclaré qu'il "ne se plaignait pas" de la manière dont il a été limogé par la Fédération anglaise de rugby (RFU), à neuf mois du début de la Coupe du monde en France, et qu'il "ne changerait rien" à ses choix s'il en avait l'occasion, mercredi sur la Radio 4 de la BBC.

"Je comprends leur décision. Je n'ai pas de problème avec elle. On ne se plaint jamais quand ils nous nomment et on ne peut donc pas se plaindre quand ils décident de nous +dé-nommer+" a expliqué Jones sur la radio généraliste de la BBC. "J'avais senti le vent tourner" a-t-il ajouté.

Jones, qui a toujours eu pour objectif la Coupe du monde de 2023 en France, année de la fin prévue de son contrat, a aussi affirmé qu'il ne changerait rien à ses choix alors que la RFU lui a reproché d'avoir sacrifié les succès à court terme du XV de la Rose.

"Il y a deux points de vue", a-t-il déclaré. "Bien sûr, le prochain match est important, personne ne dit qu'il ne l'est pas. Mais la Coupe du monde est aussi le trophée ultime. Je n'aurais rien fait différemment. J'étais convaincu que nous étions sur la bonne voie avant la Coupe du monde et je le suis toujours. Parfois, les résultats ne vont pas dans le bon sens et on en paye le prix. Je le sais aussi bien que n'importe qui d'autre, donc je n'ai aucun regret pour ce que j'ai fait."

Lors des sept annnées de mandat de l'Australien, âgé de 62 ans, l'Angleterre a remporté le Tournoi des six nations à trois reprises, dont un Grand Chelem en 2016, et a atteint la finale de la Coupe du monde en 2019, perdue face à l'Afrique du Sud.

Mais, en 2022, le XV de la Rose a connu sa pire année depuis 2008 avec six défaites, cinq victoires et un nul en douze rencontres, conduisant la RFU à limoger Eddie Jones le 6 décembre.

Jones, qui a entraîné l'Australie entre 2001 et 2005 et conseillé l'Afrique du Sud en 2007 lorsqu'elle avait remporté la Coupe du monde, a également confirmé qu'il était en discussion avec d'autres fédérations au sujet de son avenir professionnel.

Il a été remplacé lundi par l'entraîneur de Leicester, Steve Borthwick, qui a été son assistant au Japon pendant trois ans, puis en Angleterre pendant cinq ans.