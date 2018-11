Rugby: l'Italie plus forte que la Géorgie

L'Italie, dominatrice pendant une heure, a battu la Géorgie 28-17 samedi à Florence lors d'un test-match qu'elle n'avait pas le droit de perdre, sur fond de débat quant à la légitimité de sa place assurée dans le Tournoi des Six Nations.

"C'était un match important, avec une saveur un petit peu particulière parce que nous sommes très proches avec la Géorgie au classement mondial. On savait tout ça", a reconnu Leonardo Ghiraldini, capitaine en l'absence de Sergio Parisse, sur la chaîne DmaX.

"On est satisfaits. On a su bien réagir lors de certains moments difficiles en deuxième période, et on a bien défendu dans nos 22 m. Il y a bien sûr des choses à revoir, mais on est contents", a ajouté le talonneur du Stade Toulousain.

Les Italiens peuvent surtout être satisfaits de leur première heure. Après un essai géorgien signé Mchedlidze (15e), ils ont en effet nettement dominé les débats inscrivant quatre essais par Campagnaro (19e), Bellini (38e), Budd (43e) et Allan (57e).

Les Azzurri, portés par un pack efficace et appliqué, menaient alors 28-10 et semblaient en situation d'aggraver encore le score face à des Géorgiens manifestement fatigués.

Mais ils ont au contraire laissé ces derniers revenir dans le match, concédant un essai de pénalité, aggravé par le carton jaune du centre Benvenuti (63e).

La fin de match a donc finalement été à l'avantage des Géorgiens mais les Italiens ont bien défendu et n'ont plus encaissé de points.

"On ne se rend pas la vie facile. Après l'essai de Allan, je pensais que le score allait être plus large. Mais l'équilibre du match a changé avec l'essai de pénalité", a regretté le sélectionneur irlandais de l'Italie Conor O'Shea.

"Mais je suis content pour les tifosi et les joueurs. Il y avait de la pression et c'est une victoire très importante pour nous", a-t-il ajouté.

La pression ressentie par les Italiens s'explique par les débats récurrents quant à leur présence automatique au sein du Tournoi des Six Nations, dans lequel ils restent sur trois cuillères de bois consécutives.

Certains observateurs plaident pour l'instauration d'un barrage entre le dernier du Tournoi et la Géorgie, la plus compétitive des nations européennes hors-Tournoi. Au dernier classement mondial, la Géorgie est 13e et l'Italie 14e.