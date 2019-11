Rugby: La Rochelle coule d'entrée face à Exeter

La Rochelle a hypothéqué d'entrée ses chances en Coupe d'Europe en s'inclinant lourdement à domicile (12-31) samedi face à Exeter, contrairement à Toulouse, vainqueur à Gloucester (25-20) vendredi en ouverture de la compétition.

Le Stade Rochelais imprenable à domicile: l'assertion a volé en éclats dès la 1re journée, les Chiefs repartant de Marcel-Deflandre avec une victoire bonifiée.

Les Rochelais ont vécu un véritable calvaire face aux vice-champions d'Angleterre, incapables de concrétiser leurs occasions en première période et complètement éteints après l'interception d'une passe de Jérémy Sinzelle par Henry Slade, fatale (53e). Seule éclaircie, l'essai de Geoffrey Doumayrou (44e) sur une belle combinaison de trois-quarts.

"Un peu plus forts... ils étaient surtout plus précis et ils ont respecté leur rugby", a estimé le troisième ligne rochelais Grégory Alldritt sur beIN Sports. "On leur offre deux essais. Peut-être que le déroulé du match aurait été différent si on avait concrétisé nos efforts en première mi-temps."

Un match à l'image d'un début de saison décevant en Top 14 des joueurs de Jono Gibbes et Ronan O'Gara, dont les chances de qualification se réduisent déjà considérablement dans la poule 2. Dans l'autre match du groupe, Glasgow a battu Sale (13-7).

Le Stade Toulousain, mené à la pause à Gloucester (20-9), a su lui reprendre la main à l'heure de jeu pour remporter un succès capital dans la course aux quarts de finale.

L'essai du demi de mêlée Sébastien Bézy (62e), après un gros travail des avants toulousains, a été le tournant du match. Le buteur Thomas Ramos a été décisif avec 14 points inscrits.

Le Leinster, champion 2018 et finaliste 2018, a fait comme attendu le plein de points face à Trévise (33-19).