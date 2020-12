Rugby: "Pas le moment de se cacher" au sujet des commotions cérébrales, selon la RFU

L'ancien talonneur anglais Steve Thompson lors d'un match des Six Nations contre l'Italie, à Rome, le 14 février 2010FILIPPO MONTEFORTE

Ce n'est "pas le moment de se cacher", a déclaré vendredi Bill Sweeney, président de la fédération anglaise de rugby à XV (RFU), alors que d'anciens professionnels s'apprêtent à former un recours contre leurs fédérations pour négligence concernant les commotions cérébrales.

L'ancien talonneur anglais Steve Thompson, champion du monde en 2003 avec le XV de la Rose et victime de symptômes de démence précoce, fait partie des anciens joueurs qui envisagent de poursuivre en justice la fédération internationale World Rugby et les fédérations anglaises et galloises pour négligence.

"Nous reconnaissons ce qu'il se passe et les difficultés que les familles traversent et nous faisons en sorte que ces histoires soient connues du public", a déclaré le président de la Fédération anglaise de rugby, ajoutant que ce n'est pas le moment de "se cacher", ni de "disparaître" mais plutôt "le moment d'être ouvert et transparent".

Des signes précoces de démence et de probable encéphalopathie chronique traumatique - une affection cérébrale due aux chocs qui évolue souvent en maladies neurodégénératives - ont été diagnostiqués chez les huit joueurs qui réclament des millions de livres de dommages et intérêts aux autorités.

Sweeney a précisé que la fédération anglaise n'a pour l'heure reçu aucune assignation juridique et qu'aucun membre de la fédération n'était parvenu à dialoguer avec Thompson.