Russie: des voix critiques exclues du conseil pour les droits de l'homme auprès du Kremlin

(Belga) Plusieurs personnalités critiques des autorités russes ont été exclues par le président Vladimir Poutine du conseil consultatif pour les droits de l'homme auprès du Kremlin, selon un décret présidentiel publié lundi.

Au total, cinq personnes, parmi lesquelles Mikhaïl Fedotov, qui le dirigeait depuis 2010, devront quitter cet organe consultatif. Il s'agit notamment de l'analyste politique Ekaterina Shulman, qui soutient ouvertement l'opposant numéro un au Kremlin, Alexeï Navalny, et de Pavel Tchikov, qui dirige une ONG spécialisée dans l'assistance juridique aux prisonniers politiques. Les deux autres sont Ivan Chablinski, professeur libéral dans une université, qui a critiqué la répression des manifestations de protestation à Moscou en été, et Evgueni Bobrov, chef d'une ONG qui apporte une assistance juridique aux citoyens ordinaires dans des litiges immobiliers les opposant aux autorités. Ces personnes seront remplacées notamment par d'anciens ou actuels employés des médias publics, dont Kirill Vychinsky, journaliste russo-ukrainien arrivé en Russie le mois dernier dans le cadre d'un échange de prisonniers entre Moscou et Kiev. M. Fedotov, très respecté dans les milieux des défenseurs des droits de l'homme et limogé pour cause de limite d'âge (70 ans), sera remplacé par Valéri Fadeev, haut responsable du parti au pouvoir Russie unie et ancien présentateur sur la chaîne publique Pervy Kanal. "Le conseil est mort. Qu'il repose en paix", a réagi un militant pour la défense des droits des électeurs, Grigori Melkoniants, dans un message sur Facebook, suggérant que les nouveaux membres seront beaucoup plus enclins à se montrer d'accord avec les autorités. Ces dernières années, le conseil, qui compte 50 membres au total, a perdu progressivement de son influence, beaucoup de défenseurs respectés des droits de l'homme l'ayant quitté en signe de protestation contre la politique du Kremlin. Vladimir Poutine rencontre ce conseil de temps à autre, mais son influence reste limitée, même si ses membres font parfois publier des communiqués critiques des autorités. Le conseil compte toujours quelques membres partageant les points de vue de l'opposition, notamment le réalisateur Alexandre Sokourov, l'écologiste Sergueï Tsyplenkov, qui dirige Greenpeace Russie, et le militant contre les tortures Igor Kaliapine. (Belga)