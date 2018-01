Russie: la police fait irruption dans les bureaux de l'opposant Navalny à Moscou

(Belga) La police russe a fait irruption dimanche dans les bureaux à Moscou d'Alexeï Navalny en utilisant une meuleuse et arrêté des membres de son équipe, ont annoncé des collaborateurs de l'opposant numéro un au Kremlin.

M. Navalny a appelé ses partisans à manifester dimanche en Russie pour dénoncer la "supercherie" de l'élection présidentielle du 18 mars que devrait remporter Vladimir Poutine, selon toute vraisemblance. Déclaré inéligible en raison d'une condamnation pénale qu'il estime avoir été orchestrée par le Kremlin, M. Navalny ne peut pas participer à l'élection. Dimanche matin, la police est entrée de force dans ses bureaux à Moscou, interrompant une retransmission en direct de manifestations dans l'est du pays, a affirmé l'équipe de M. Navalny sur les médias sociaux. La police a également arrêté plusieurs employés de l'organisation fondée par M. Navalny, le Fonds de lutte contre la corruption (FBK), ainsi que des partisans de l'opposant en régions, selon la même source. Dimanche matin, des partisans de M. Navalny s'étaient rassemblés dans l'extrême-orient russe et en Sibérie. Les principales manifestations devaient débuter à 11H00 GMT à Moscou et Saint-Pétersbourg. La mairie de Moscou, qui n'a pas autorisé cette manifestation, a prévenu qu'elle exigera "des mesures judiciaires" contre l'opposant. Alexeï Navalny, 41 ans, a été détenu à trois reprises en 2017 pour avoir organisé des manifestations non autorisées réunissant parfois des dizaines de milliers de participants à travers la Russie, avec à la clef plusieurs centaines d'arrestations. (Belga)