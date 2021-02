Russie: plus de 5.300 arrestations aux manifestations pro-Navalny

(Belga) Plus de 5.300 personnes ont été arrêtées en Russie durant les manifestations pro-Navalny de dimanche dont 1.800 à Moscou, a annoncé lundi l'ONG OVD-Info tandis que le Parquet a jugé "justifié" l'emprisonnement de l'opposant russe.

Selon OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations, les arrestations en dehors de la capitale russe ont surtout eu lieu à Saint-Pétersbourg (1.176) où la manifestation était particulièrement suivie, ainsi qu'à Krasnoïarsk (Sibérie) et Nijni Novgorod (Volga) où environ 200 manifestants ont été arrêtés. Pour le second week-end d'affilée, des Russes sont sortis en nombre dans les rues de nombreuses villes du pays dimanche, réclamant la libération du principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, incarcéré le 17 janvier à son retour de cinq mois de convalescence après un empoisonnement dont il accuse le président Vladimir Poutine. Alexeï Navalny doit comparaître mardi pour violation de son contrôle judiciaire, et risque de voir une peine de prison avec sursis, prononcée en 2014, transformée en peine de prison ferme, à la demande des services pénitentiaires. Lundi, le Parquet général a dit soutenir "cette requête (qui) est considérée comme légale et justifiée". M. Navalny pourrait ainsi dès mardi être incarcéré pour une période comprise entre deux ans et demi et trois ans, l'opposant ayant déjà effectué une partie de cette sentence assigné à résidence. Il est en outre la cible de multiples procédures judiciaires ouvertes avant et après son empoisonnement. Vendredi, il doit être jugé pour diffamation. Un grand nombre de cadres de son équipe ont été interpellés et condamnés à de courtes peines de détention. Ses partisans ont été invités à se rassembler devant le tribunal Simonovski de Moscou mardi, où Alexeï Navalny doit être jugé. (Belga)