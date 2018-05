(Belga) Vladimir Poutine a été réinvesti lundi à la présidence de la Russie pour son quatrième mandat courant jusqu'en 2024, lors d'une cérémonie solennelle au Grand palais du Kremlin.

"Je considère comme mon devoir et comme le sens de ma vie de faire tout mon possible pour la Russie, pour son présent et pour son avenir", a-t-il déclaré, après avoir prêté serment, la main sur la Constitution. (Belga)