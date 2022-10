Russie: six morts dans le crash d'un avion sur un immeuble à Ieïsk, proche de l'Ukraine

(Belga) Un avion militaire russe Su-34 s'est écrasé lundi dans un quartier habité de Ieïsk provoquant un gigantesque incendie dans un immeuble de cette ville située au bord de la mer d'Azov, proche de l'Ukraine, et faisant au moins six morts, selon les autorités russes.

"Six personnes sont mortes, 19 blessées, dont deux enfants", a indiqué lundi soir un porte-parole du ministère russe des Situations d'urgence. Un précédent bilan faisait état de quatre morts et 25 personnes hospitalisées suite à ce crash, qui a provoqué un incendie dans le bâtiment de neuf niveaux où résident environ 600 habitants, dans la région de Krasnodar, où s'est produit le drame. "A l'endroit de la chute du Soukhoï 34 dans la cour d'un quartier d'habitation, le carburant de l'avion a pris feu", a indiqué le ministère de la Défense, alors que des images sur les réseaux sociaux filmées par des témoins montrent un gigantesque incendie embrasant un immeuble d'habitation. Selon le ministère des Situations d'urgence, cité par les agences russes, l'incendie a embrasé cinq des neuf niveaux de l'immeuble, couvrant quelque 2.000 m2. Le ministère de la Défense a indiqué que les pilotes du bombardier avaient pu s'éjecter. Il s'agissait d'un vol d'entraînement d'après la même source, qui évoque un problème technique après qu'"un des moteurs a pris feu au décollage". Le gouverneur de la région russe de Krasnodar, Vénïamin Kondratiev, a indiqué pour sa part que "toutes les unités des pompiers et des secours de la région s'occupent d'éteindre l'incendie". Immédiatement après l'accident "le feu s'est propagé à plusieurs étages. Dix-sept appartements sont touchés selon des informations préliminaires", a-t-il ajouté. Selon M. Kondratiev, vers 17H30 GMT, l'incendie a été maîtrisé. Le Comité d'enquête de Russie, chargé des principales investigations pénales, a indiqué sur Telegram qu'il ouvrait une "enquête criminelle". (Belga)