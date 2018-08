Russie: trois arrestations lors d'un rassemblement commémorant une manifestation de 1968

La police moscovite a arrêté samedi trois personnes lors d'un rassemblement célébrant le 50e anniversaire d'une manifestation sur la place Rouge sévèrement réprimée en 1968 contre l'invasion de la Tchécoslovaquie cette année-là, selon les médias russes.

Deux des personnes arrêtées appartiennent aux familles des huit manifestants soviétiques qui avaient manifesté en 1968 sur la place Rouge avant d'être emmenés par la police secrète du KGB, selon le journal libéral Novaïa Gazeta.

Parmi elles, Anna Krassovitskaïa, petite-fille de la poétesse et traductrice Natalia Gorbanevskaïa, qui a été internée deux ans en hôpitaux psychiatriques en châtiment pour sa participation à la manifestation de 1968.

Elle aurait brandi une affiche de soutien au réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, en grève de la faim depuis plus de trois mois dans une prison russe.

La police a également arrêté Sergueï Chavrov-Delaunay, un parent du poète Vadim Delaunay, qui avait été condamné à trois ans de détention dans un camp de Sibérie pour sa participation à la manifestation contre l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie.

Il a été arrêté avec l'homme politique russe, libéral, Leonid Gozman.

Tous les deux ont tenté de déployer une banderole disant "Pour votre liberté et la nôtre", un slogan utilisé par les manifestants de 1968, selon Novaïa Gazeta.

Selon OVD-Info, une association qui répertorie les arrestations politiques en Russie, les trois personnes interpellées samedi ont été emmenées dans un commissariat du centre de Moscou.

Selon cette source, une cinquantaine de personnes ont participé samedi à cette manifestation, que la police n'avait pas autorisée en raison d'un festival de musique militaire sur la place Rouge.

Le physicien Pavel Litvinov, un des huit manifestants soviétiques de 1968, s'était joint au rassemblement.

Cette manifestation du 25 août 1968 a lancé le mouvement de dissidence politique en URSS.

Les chars soviétiques étaient entrés en Tchécoslovaquie cinq jours plus tôt, pour écraser le Printemps de Prague, une tentative des autorités tchèques de réformer le système communiste.

Ils n'avaient eu le temps que de brandir quelques panneaux disant "Honte aux occupants", "Pour votre liberté et la nôtre" et "Vive la Tchécoslovaquie libre et indépendante" avant d'être arrêtés par le KGB.

La plupart des huit manifestants -- Natalia Gorbanevskaïa, Pavel Litvinov, Viktor Fainberg, Vladimir Dremliuga, Konstantin Babitsky, Larissa Bogoraz, Vadim Delaunay et Tatiana Baeva -- ont payé cher leur insubordination.

Cinq sont aujourd'hui décédés.

En juin, les trois encore en vie -- MM. Litvinov et Fainberg et Mme Baeva -- ont été décorés par le gouvernement tchèque, à l'occasion du cinquantième anniversaire du Printemps de Prague.