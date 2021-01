Russie: une avalanche fait trois morts dans l'Arctique

Une avalanche dans une station de ski de l'Arctique russe, à Norilsk, a fait samedi trois morts, membres d'une même famille, et un blessé, ont affirmé les autorités.

"Les corps d'une femme de 38 ans, de son enfant d'un an et de demi et de son époux de 45 ans ont été retrouvés", a indiqué dans un communiqué le Comité d'enquête, chargé des principales investigations criminelles en Russie.

Il a ajouté qu'un adolescent de 14 ans "avec de graves blessures" a lui été découvert vivant, sous la neige, et conduit à l'hôpital.

Souffrant d'engelures et d'hypothermie, il a été admis en réanimation selon le ministère local de la Santé, cité par l'agence de presse TASS.

Le drame a eu lieu à minuit trente heure locale (19H30 GMT vendredi) dans un complexe de ski au nord-est de Norilsk, une cité industrielle aux conditions climatiques extrêmes située au-dessus du Cercle polaire, à 2.900 kilomètres de Moscou.

Quatre bâtiments ont été ensevelis sous la neige, selon le Comité d'enquête, qui n'a pas précisé si les victimes faisaient partie de la même famille.

Un sauveteur volontaire avait lui indiqué qu'une seule famille de quatre personnes -- celle du responsable des remontées mécaniques -- se trouvait en vacances sur place.

"Nous avons un blizzard très violent donc il y avait peu de gens à la station aujourd'hui", a affirmé ce volontaire, sur la chaîne Rossiïa-24.

En début d'après-midi, les services de secours locaux ont indiqué que l'opération de sauvetage avait pris fin. Au total, 242 sauveteurs et 29 engins ont été déployés sur place, selon les autorités.

Une vidéo publiée par le ministère des Situations d'urgence montre des sauveteurs déblayant la neige au-dessus d'un bâtiment entièrement recouvert par l'avalanche.

Tandis qu'une journée de deuil a été décrétée dimanche à Norilsk, une enquête pour "non-respect des règles de sécurité" ayant conduit à plusieurs "homicides involontaires" a été ouverte.