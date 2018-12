Ryanair et le syndicat des pilotes allemands trouvent un accord

Ryanair a annoncé, mardi, un accord-cadre avec le syndicat allemand de pilotes Vereinigung Cockpit (VC) sur les salaires et les avantages sociaux. Une avancée en vue de sortir de la crise qui oppose depuis un an la direction de la compagnie irlandaise à bas coûts à ses salariés.

Cet accord conclu pour une durée de quatre ans porte sur les salaires, les retraites, les indemnités et les congés payés et sera détaillé dans des documents, qui devraient être signés d'ici la fin février, a annoncé la première compagnie "low cost" européenne.Il a été convenu que les 400 pilotes seraient soumis à la législation du travail allemande et que les salaires seraient revalorisés. Des accords sociaux ont également été conclus concernant le transfert du personnel.En décembre 2017, VC a lancé la première grève des pilotes jamais organisée chez Ryanair. En principe, le personnel devrait s'abstenir de toute action d'ici la fin du mois de février. Un accord social a déjà été conclu avec le personnel navigant le mois dernier. En Belgique, la direction de Ryanair et les syndicats représentant les travailleurs ont conclu en octobre une convention collective de travail qui respectera le droit du travail belge à partir du 31 janvier prochain.