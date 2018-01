Ryanair: les bagages en cabine, c'est (presque) fini à partir du 15 janvier

La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair modifie sa politique de bagages en cabine à partir du 15 janvier prochain. À l'exception des passagers qui ont opté pour un embarquement prioritaire payant, les passagers ne pourront plus prendre de grand sac en cabine. Ils pourront toutefois monter à bord de l'appareil avec un petit sac à main ou assimilé.

En réservant son vol avec Ryanair, Marc a été surpris. En effet, la politique de la compagnie aérienne à bas coûts concernant les bagages a changé. "J'ai réservé mes billets pour Barcelone avec un départ prévu aux alentours du 20 janvier et je viens de recevoir un mail m'invitant à payer un supplément en cabine pour ma petite valise, écrit-il via notre page Alertez-nous. Leur nouvelle politique est qu'on ne peut plus avoir gratuit qu'une sacoche avec soi en cabine!". L'analyse de Marc est partiellement correcte. Explications.



Explication de la nouvelle politique

En effet, jusqu'à présent, les passagers étaient autorisés à prendre l'avion avec non seulement un petit sac à main, mais aussi un plus grand bagage en cabine. Désormais, seuls les petits sacs, de la taille des sacs à main ou ceux destinés à transporter des ordinateurs portables, seront autorisés en cabine. Les sacs de 10 kilos auparavant autorisés en cabine seront obligatoirement, mais gratuitement, placés en soute exception faite aux passagers dits prioritaires (qui eux pourront continuer à placer leur grand bagage en cabine).





Marc trouve que Ryanair "encourage" à payer un supplément

Le mail que Marc a reçu est une invitation à s'enregistrer en tant que passager prioritaire. Mais Marc a-t-il aussi eu la possibilité de placer son bagage en soute, et ce, gratuitement? "Oui, mais je trouve que Ryanair encourage d'abord à s'enregistrer en tant que passager prioritaire, critique-t-il. Ils présentent les choses de façon à vous faire presque croire que vous n'aurez pas droit du tout à un bagage, par exemple, en mettant un petit "V" vert à côté du signe bagage à main et une croix rouge à côté du signe bagage plus important". Marc fait référence à ce passage visible dans l'avenant spécifiant les nouvelles conditions liées aux bagages.







Dans sa note à destination des voyageurs, Ryanair explique que le bagage en soute est gratuit



Pourtant, il est clairement indiqué (en anglais dans le texte) que si le passager arrive à la porte d'embarquement "avec un deuxième bagage en cabine sans s'être enregistré en tant que passager prioritaire, ce second bagage sera récupéré et placé en soute gratuitement". "Bon, j'ai finalement opté pour un bagage gratuit en soute, reconnaît Marc. Mon seul regret est que je devrai attendre plus longtemps à l'aéroport pour récupérer mon bagage".



Le but: gagner du temps

Le changement de politique fait partie du programme "Always Getting Better". Ryanair veut réduire le nombre de bagages en cabine afin d'accélérer la procédure d'embarquement.

Par ailleurs, Ryanair change aussi sa politique pour les bagages payants. La limite autorisée passe de 15 à 20 kilos et le prix par bagage sera aussi réduit.