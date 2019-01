Ryanair reste la pire compagnie, selon les consommateurs britanniques

(Belga) Ryanair a été élue, pour la sixième année consécutive, pire compagnie aérienne par les consommateurs britanniques, ressort-il samedi de l'enquête annuelle de Which Travel. Les passagers visent principalement l'embarquement, le confort, l'environnement à bord et les consommations.

Avec 40% de satisfaction, Ryanair devance dans ce classement peu envié Thomas Cook Airlines (52%) et Wizz Air (54%). Quant à la compagnie irlandaise, les consommateurs déplorent principalement les annulations, la baisse de la ponctualité et les incessantes modifications de la politique relative aux bagages. Même si elle affiche des tarifs attractifs, des milliers de voyageurs affirment ne plus jamais opter pour Ryanair. (Belga)