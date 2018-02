Saakachvili interdit d'entrée en Ukraine pendant trois ans

(Belga) Kiev a interdit d'entrée sur son territoire pendant trois ans l'ex-président géorgien devenu opposant en Ukraine Mikheïl Saakachvili, expulsé le 12 février vers la Pologne, ont annoncé mercredi les gardes-frontières ukrainiens.

M. Saakachvili a été interdit d'entrée sur le territoire ukrainien sur ordre du commandant responsable de la partie de la frontière qu'il avait franchie illégalement en septembre, a déclaré le porte-parole des gardes-frontières Oleg Slobodian. Le commandant "a pris la décision d'interdire à Mikheil Saakachvili d'entrer en Ukraine pendant trois ans", a-t-il dit. Le 10 septembre, M. Saakachvili avait pénétré de force en Ukraine à partir du territoire polonais, débordant les gardes-frontières avec le soutien de plusieurs centaines de ses partisans. Le 12 février, il avait été arrêté dans un restaurant en plein centre de Kiev puis expulsé vers la Pologne. Marié à une Néerlandaise, Saakachvili s'est ensuite rendu aux Pays-Bas où il s'est déclaré déterminé à poursuivre son "combat". Cette interdiction d'entrée sur le territoire ukrainien est valable jusqu'au 13 février 2021, selon une réponse des gardes-frontières à une question de l'avocat de M. Saakachvili, postée sur Facebook par ce dernier. "Avec ou sans moi, la fin est à présent venue pour ces autorités, et je retournerai chez moi en Ukraine très bientôt, bien plus tôt que dans trois ans", a rétorqué sur Facebook M. Saakachvili, apatride après avoir été déchu successivement de ses nationalités géorgienne et ukrainienne. Mikheïl Saakachvili, d'abord allié au président ukrainien Petro Porochenko, est devenu l'un de ses plus farouches adversaires et n'a de cesse de défier le pouvoir ukrainien qu'il accuse de corruption. Le parquet général ukrainien l'a accusé d'avoir voulu "prendre le pouvoir par la force" au cours de manifestations qui auraient été financées, selon les autorités, par l'entourage de l'ex-président prorusse Viktor Ianoukovitch. (Belga)