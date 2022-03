Sanctions: le Kremlin dénonce une "guerre économique" menée par Washington

(Belga) Le Kremlin a dénoncé mercredi la "guerre économique" déclarée par les États-Unis à la Russie, à la suite de l'annonce par Washington d'un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz, entre autres sanctions.

"Les États-Unis ont déclaré la guerre économique à la Russie et ils mènent cette guerre", a indiqué aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Des sanctions économiques massives ont été adoptées par de nombreux pays, notamment occidentaux, contre la Russie après l'entrée de soldats russes en Ukraine il y a près de deux semaines. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé mardi l'interdiction des importations d'hydrocarbures russes, tandis que le Vieux continent est plus réticent à frapper un secteur dont il est très dépendant. Depuis des jours, la liste d'entreprises occidentales quittant la Russie s'allonge, promettant une vague de licenciements massive. En plus des groupes fermant en raison des sanctions - visant notamment les banques et les hydrocarbures, entre autres - de nombreux groupes du secteur de la consommation ont annoncé la suspension de leurs activités. (Belga)